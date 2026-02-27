棒球經典賽／山本由伸準備返日 首戰對決台灣「非常期待」

我的頻道

記者葉姵妤／即時報導
山本由伸。（美聯社）
山本由伸。（美聯社）

道奇隊日籍強投山本由伸今天在大聯盟春訓完成第二場熱身賽先發，接下來他就要返回日本加入日本武士隊，迎接即將到來的世界棒球經典賽（WBC），預計會扛日本隊的首戰先發對決台灣，對此山本由伸表示：「非常期待。」

山本由伸今天在熱身賽面對舊金山巨人隊，首局被首名打者阿達姆斯（Willy Adames），一顆偏低的曲球敲出中外野陽春全壘打，第2局也被前兩名上場的打者查普曼（Matt Chapman）、拉莫斯（Heliot Ramos）連續安打再失1分。

此戰山本由伸依照原訂計畫投3局，用52球，被擊出5支安打（1轟），送出4次三振，失2分，最快球速達156公里。他提到，第一局自己的控球有點不夠精準，但從第二局中段開始，有慢慢找回實戰的感覺，可以把球投到理想的位置。

這場比賽也是山本由伸加入日本隊前的最後一場出賽，下一場登板預計就會是3月6日經典賽日本隊的首戰，在東京巨蛋迎戰中華隊，山本由伸表示：「非常期待，我也曾經在台灣打過球，很清楚台灣球迷有多熱愛棒球，因此這場比賽一定會非常熱血，我會好好準備，盡全力迎戰。」

山本由伸曾在2019年世界12強賽預賽隨日本隊來台，並且在台日大戰於第9局後援登板失1分，該場比賽於台中洲際棒球場進行。

山本由伸 日本 經典賽

