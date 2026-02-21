MLB／鄭宗哲轉戰紅襪初亮相 熱身賽先發游擊2支0

我的頻道

記者葉姵妤／即時報導
鄭宗哲。(本報系資料照)
鄭宗哲。(本報系資料照)

大聯盟春訓熱身賽開打，紅襪隊20日對上東北大學（Northeastern University），旅美內野手鄭宗哲轉戰紅襪後初亮相，擔任先發第7棒、游擊手，3次打擊機會沒有擊出安打，有1次四壞球保送。

經過「一波多折」的休賽季，鄭宗哲在大聯盟春訓開始前落腳紅襪隊，今天在首場熱身賽先發上陣，首打席擊出中外野方向的強勁飛球遭到接殺，3局下在一、二壘有人時上場打擊，敲出二壘方向滾地球出局，5局下率先上場則獲得四壞球保送。

鄭宗哲打完5局退場，由阿爾坎塔拉（Marvin Alcantara）上場接替守游擊。他披上紅襪隊戰袍的首戰共計2打數沒有敲出安打，有1次保送；守備上則是3次守備機會發生1次失誤，2局上首次守備機會，2出局無人在壘，面對打者擊出的游擊滾地球發生失誤，但沒有造成失分。

同場先發的還有紅襪隊日籍外野手吉田正尚，擔任第2棒、守左外野，首打席擊出場地規則二壘打，隨後替球隊跑回第1分，第2打席則獲保送，之後也跑回分數，此戰2打席都上壘、跑回2分。吉田正尚也將連續兩屆經典賽代表日本隊參戰。

MLB／大谷翔平實戰打擊登板 道奇主帥讚：狀態肯定比去年好

MLB／賈吉生涯就差冠軍戒 紐郵感嘆偉大球員終究也會老去

MLB／官方預測道奇豪華先發陣容 塔克扛第2棒掩護大谷翔平

職棒春訓結合經典賽話題滿滿 台旅美球員「點將」看這裡

劉美賢獲得米蘭冬奧女子花滑冠軍。（美聯社）

冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌

2026-02-19 17:36
劉美賢的挑染造型，堪稱冬奧時尚女王。（歐新社）

冬奧／劉美賢第2金入手 頭髮染一圈又一圈是「想要變成樹」

2026-02-20 01:00
2月20日，王心迪與妻子徐夢桃（左）在決賽間隙。（新華社）

冬奧╱同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」

2026-02-20 13:17
中國選手谷愛凌。（歐新社）

因選擇代表中國隊 谷愛凌稱在史丹福遭「人身攻擊」

2026-02-18 10:06
代表中國出賽冬奧的谷愛凌。(美聯社)

谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除

2026-02-14 16:52
當地時間2月20日，米蘭-科爾蒂納冬奧會自由式滑雪男子U型場地技巧預賽在意大利利維尼奧舉行，中國選手盛海鵬在比賽中。（新華社）

冬奧╱比賽驚見手機飛出…滑雪賽為啥非得帶手機？

2026-02-20 14:12

冬奧╱同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」

冬奧╱比賽驚見手機飛出…滑雪賽為啥非得帶手機？

癌症醫師分享 家中五種物品別再留

3生肖晚年享清福 屬牛苦盡甘來、他子孫團聚家庭更溫暖

報稅季／誤踩11大雷區 恐遭IRS鎖定查帳

