我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圖輯／谷愛凌冬奧摘銀：完成人生最棒滑行 以自己為榮

她長期咳嗽、胃食道逆流 一年後確診「隱形癌症」但已晚期

MLB／一記瞎傳終結賽季 費城人投手收到李吉暖心鼓勵

記者陳宛晶／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
費城人隊投手24歲投手柯克寧。 (路透)
費城人隊投手24歲投手柯克寧。 (路透)

費城人隊去年在分區系列賽1勝3敗遭道奇隊淘汰出局，賽季結束在24歲投手柯克寧（Orion Kerkering）延長11局下離奇的傳本壘選擇，當下許多隊友暖心來到他的身邊，不僅如此，前費城人球星李吉（Brad Lidge）也特地打了電話給他，「我希望讓他知道，就連前費城人也會力挺他。」

回顧國聯分區系列賽第4戰，費城人在延長11局將兩出局、一三壘有人交到柯克寧手中，先因保送形成滿壘，道奇隊帕赫斯（Andy Pages）打向投手正面，柯克寧雖漏了一下，傳一壘仍能抓到第3個出局數，讓比賽繼續延長，他卻傳本壘出現暴傳，畫下錯愕的句點，成為該役令人心碎的畫面。

李吉近日在接受97.5 The Fanatic頻道訪問時透露一段幕後故事，他去年看到這場比賽，也看到柯克寧在賽後勇於出面受訪，談及自己的錯誤，「我那時就知道，他一定會有很棒的生涯，我真的認為他最棒的一年就要來了。」

李吉表示，儘管知道他的隊友們一定會力挺他，「但我還是想讓他知道，就連前費城人也會站在他這邊。」他也說同樣身為後援投手，一定都出現過這種再見暴傳，甚至自嘲：「我之前就說過，我絕對不想守一壘，因為我傳了超多挖地瓜或從頭頂過去的球給哈沃德（Ryan Howard）。」

李吉也曾效力太空人，他透露過去看到蓋爾斯（Ken Giles）在太空人時期表現掙扎時，也曾想過要聯繫他，但當時自己是傳訊息給球團高層，希望他們轉達，「但他們可能只想讓他避免在那段時間接觸這些訊息。」而這次他選擇直接聯繫柯克寧，將鼓勵傳遞到他心底。

費城 柯克 太空人

上一則

冬奧／烏克蘭選手頭盔致敬命喪戰爭同胞 遭國際奧會禁止

下一則

圖輯／谷愛凌冬奧摘銀：完成人生最棒滑行 以自己為榮

延伸閱讀

MLB／「百E球隊」白襪還沒開季先失誤 村上宗隆置物櫃名牌遭拼錯

MLB／「百E球隊」白襪還沒開季先失誤 村上宗隆置物櫃名牌遭拼錯
MLB／克蕭走下球場走上轉播台 3球星合計20度明星賽資歷加入NBC

MLB／克蕭走下球場走上轉播台 3球星合計20度明星賽資歷加入NBC
政治暴力不斷 逾6成美民眾指除了政客放任還有一原因

政治暴力不斷 逾6成美民眾指除了政客放任還有一原因
民調：政客放任＋AI假訊息 致政治暴力不斷

民調：政客放任＋AI假訊息 致政治暴力不斷

熱門新聞

谷愛凌在米蘭的比賽服，靈感來自中國青花瓷。（美聯社）

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

2026-02-07 19:17
隋文靜6日在比賽中摔倒。（美聯社）

中國雙人花滑衛冕冠軍首秀失誤 隋文靜落淚自責

2026-02-06 14:55
谷愛凌。(歐新社)

冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣

2026-02-07 14:10
海鷹隊近端鋒AJ·巴納8日在第三節達陣。(路透)

超級盃／海鷹29：13封王 跑衛沃克三世獲MVP

2026-02-08 22:46
美國花式滑冰女將格倫（Amber Glenn）剛隨隊奪下米蘭冬季奧運花式滑冰團體賽金牌，但因發表政治和LGBTQ+社群言論而引發爭議。美聯社

美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議

2026-02-09 10:50
2月9日，瑞士選手瑪蒂爾德·格雷莫德在米蘭冬奧會自由式滑雪女子坡面障礙技巧決賽中。她獲得冠軍。（新華社）

冬奧╱戰勝谷愛凌的瑞士選手 身上有神秘「東方印記」

2026-02-09 14:41

超人氣

更多 >
黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」

黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」
華男廚師上門取9旬長者800萬金條 真實身分竟是...

華男廚師上門取9旬長者800萬金條 真實身分竟是...
川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠

川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠
華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了

華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了
美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議

美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議