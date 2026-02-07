MLB／「跑壘專家」高爾驟逝 道奇教頭慟：他是最有自信的盜壘者

高爾2019年的照片。（美聯社）

球員時期被喻為「跑壘專家」的高爾（Terrance Gore），因為手術後的併發症 ，年僅34歲過世，今天傳出消息後震撼球界，道奇 隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）說：「醒來聽到這個消息感到非常悲痛，他是我見過最有自信的盜壘者。」

高爾2014年在皇家隊展開大聯盟生涯，效力4年後轉戰小熊隊，2019年重返皇家，隔年以自由球員身分盟道奇，2021年跳槽勇士隊，2022年在大都會隊退休。

高爾生涯8年雖然只有出賽112場、合計85個打席，但跑壘技巧十分出色，52次嘗試盜壘有43次成功，經常在比賽最後階段出場代跑，帶給對手極大威脅，成為皇家2014、15年完成美聯2連霸的大功臣；他在這兩次季後賽出賽10場，締造4次盜壘成功紀錄、跑回兩分，2015年奪下世界大賽 冠軍。

這位跑壘好手後來又在道奇、勇士嘗到世界大賽冠軍滋味，不只羅伯茲聽到高爾去世的消息相當難過，過去在皇家的隊友荷斯莫（Eric Hosmer）也說：「實在太令人震驚了，他是一位偉大的隊友。」

美國媒體「今日美國」、紐約郵報引述高爾的妻子布蘭妮（Britney Gore）在社群媒體發文，他在例行性、原本應是簡單手術因為併發症不幸去世，身後留下3個孩子，布蘭妮說：「我和孩子們都心碎了，全家失去依靠，這太突然了。」