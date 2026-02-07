我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華盛頓郵報「裁員風暴」擴大 執行長路易斯宣布即刻卸任

華女老闆惹怒網紅？遭大規模網路霸凌+死亡威脅

MLB／「跑壘專家」高爾驟逝 道奇教頭慟：他是最有自信的盜壘者

記者藍宗標／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
高爾2019年的照片。（美聯社）
高爾2019年的照片。（美聯社）

球員時期被喻為「跑壘專家」的高爾（Terrance Gore），因為手術後的併發症，年僅34歲過世，今天傳出消息後震撼球界，道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）說：「醒來聽到這個消息感到非常悲痛，他是我見過最有自信的盜壘者。」

高爾2014年在皇家隊展開大聯盟生涯，效力4年後轉戰小熊隊，2019年重返皇家，隔年以自由球員身分盟道奇，2021年跳槽勇士隊，2022年在大都會隊退休。

高爾生涯8年雖然只有出賽112場、合計85個打席，但跑壘技巧十分出色，52次嘗試盜壘有43次成功，經常在比賽最後階段出場代跑，帶給對手極大威脅，成為皇家2014、15年完成美聯2連霸的大功臣；他在這兩次季後賽出賽10場，締造4次盜壘成功紀錄、跑回兩分，2015年奪下世界大賽冠軍。

這位跑壘好手後來又在道奇、勇士嘗到世界大賽冠軍滋味，不只羅伯茲聽到高爾去世的消息相當難過，過去在皇家的隊友荷斯莫（Eric Hosmer）也說：「實在太令人震驚了，他是一位偉大的隊友。」

美國媒體「今日美國」、紐約郵報引述高爾的妻子布蘭妮（Britney Gore）在社群媒體發文，他在例行性、原本應是簡單手術因為併發症不幸去世，身後留下3個孩子，布蘭妮說：「我和孩子們都心碎了，全家失去依靠，這太突然了。」

道奇 併發症 世界大賽

上一則

NBA／輸球辱罵女裁判 火箭球星森根：道歉了對方也理解

下一則

羽球／巴黎奧運「苦笑」暴紅 王昶領證結婚：一顆真心只給你

延伸閱讀

經典賽／大谷翔平準備以指定打擊迎戰WBC 是否投球語帶保留

經典賽／大谷翔平準備以指定打擊迎戰WBC 是否投球語帶保留
川普開除Fed理事庫克案 大法官傾向留任

川普開除Fed理事庫克案 大法官傾向留任
盧特尼克達沃斯晚宴批歐洲 歐洲央行總裁拉加德憤離席

盧特尼克達沃斯晚宴批歐洲 歐洲央行總裁拉加德憤離席
最高院可能下周裁決關稅案 若拖到2月底對川普有利

最高院可能下周裁決關稅案 若拖到2月底對川普有利

熱門新聞

約克維奇完美紀錄被阿爾卡拉斯中斷，無緣生涯第25座大滿貫，但在領獎時仍展現風度和幽默感。(新華社)

澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」

2026-02-01 09:55
隋文靜6日在比賽中摔倒。（美聯社）

中國雙人花滑衛冕冠軍首秀失誤 隋文靜落淚自責

2026-02-06 14:55
大谷翔平（右）與妻子真理子育有一女。（美聯社）

MLB／193公分大谷驕傲能把女兒舉高高 育兒缺點要問老婆

2026-01-31 21:10
谷愛凌。(歐新社)

冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣

2026-02-07 14:10
1月31日，張帥（左）/梅騰絲與獎盃合影。（新華社）

澳網／張帥奪冠感言致敬鄭潔：實現中國大滿貫零的突破

2026-01-31 18:23
谷愛凌在米蘭的比賽服，靈感來自中國青花瓷。（美聯社）

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

2026-02-07 19:17

超人氣

更多 >
63歲後賣房若收入超過IRMAA門檻 小心紅藍卡保費變貴

63歲後賣房若收入超過IRMAA門檻 小心紅藍卡保費變貴
趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC

趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC
冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣

冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣
北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能

北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能
92歲婦撞大華超市釀3死7傷 疑不當左轉後突加速衝入店內

92歲婦撞大華超市釀3死7傷 疑不當左轉後突加速衝入店內