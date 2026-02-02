MLB／熱身賽開打不到3周 韋蘭德、薛則還不知何處報到

我的頻道

記者藍宗標／即時報導
前巨人隊投手韋蘭德目前仍在自由球員市場，不知要到那裡報到。(路透)
前巨人隊投手韋蘭德目前仍在自由球員市場，不知要到那裡報到。(路透)

大聯盟新球季熱身賽將在21日開打，官網今天指出，還有許多知名球員在自由球員（FA）市場，不知要到那裡報到，韋蘭德（Justin Verlander）、薛則（Max Scherzer）、高史密特（Paul Goldschmidt）都在其中。

官網透露，部分球隊的投手、捕手將在未來10天內抵達訓練營，不到3周就能欣賞熱身賽，但對許多球員來說，另一個等待仍在繼續，很多FA待了3個月還不知春天會去那裡報到，夏天又會在那裡比賽。

韋蘭德、薛則都拿過3屆塞揚獎，分別有266勝和221勝，在現役投手排名領先，未來可望進入名人堂；官網特別提到，把未來名人堂成員稱為中等水準投手似乎有點奇怪，韋蘭德去年效力巨人隊最後72.2局（13場先發）防禦率2.60、奪三振70次，薛則在藍鳥隊季後賽也有一些精彩表現，兩人年過40依然寶刀未老。

2022年國聯MVP高史密特，生涯15年累積372轟、1232分打點；官網指出，他去年加盟洋基隊前幾個月表現出色，但在最後89場比賽打擊率、上壘率、長打率只有2成26、2成77、3成33，失去先發地位，儘管只是替補球員身分，也許還有機會續留洋基。

前藍鳥隊投手薛則目前仍在自由球員市場，不知要到那裡報到。(路透)
前藍鳥隊投手薛則目前仍在自由球員市場，不知要到那裡報到。(路透)

