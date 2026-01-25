我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

霍諾德幽默推薦一起來爬台北101 「訊號比偏遠山區好」

尾牙季來襲 想抽大獎羨煞同事 5招民俗大絕放下去

MLB／達比修還沒決定就「被退休」 烏龍爆料記者遭罵爆

記者陳宛晶／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
達比修有。（美聯社）
達比修有。（美聯社）

39歲日籍強投達比修有遭媒體爆料即將引退，而他隨即對此澄清尚未做出決定，報導此事的聖地牙哥聯合論壇報記者艾西（Kevin Acee）事後修正文章，但難擋網友砲火，他的X上湧入「你才該退休」、「為何不先跟達比修本人確認」等留言。

達比修退役消息由艾西搶先揭露，報導達比修即將退役，他已向球團表達希望解除合約，達比修將放棄大筆薪水，而教士隊則將在未來三年省下可觀金額，文中並引述他在上個月的訪問中提到：「雖然會失去很多錢，但我從未認為那是我的錢，特別是實際上我還沒賺到這筆錢。」

達比修透過X「雙聲道」英文、日文回應此事，「你們或許已經看到報導，雖然我目前確實傾向解除合約，但還有很多事情正在與教士球團討論，所以細節尚未敲定。」他強調，「我還不打算宣布退休，我正全心專注在我的手肘復健上，如果到了可以再次投球的那一天，我會從零開始重新競爭，如果到了我認為自己無法再做到這件事的那一天，我就會宣布退役。」

艾西在達比修的聲明後更正新聞，也在X上留言：「新聞已更新達比修有的社群發言，他說他傾向解除合約，但目前細節尚未確定。」艾西這篇留言底下被罵爆，湧入「你才應該退休」、「何不直接說『我說謊了』」、「你是揮棒落空了嗎？」等留言。

退休 聖地牙哥

上一則

NBA／唐西奇回達拉斯轟33分 湖人逆轉獨行俠止敗

延伸閱讀

MLB／大谷領取國聯MVP 放閃致詞妻女「完整我的生命」

MLB／大谷領取國聯MVP 放閃致詞妻女「完整我的生命」
MLB／與教士談放棄最後3年約 達比修有：我還沒要退休

MLB／與教士談放棄最後3年約 達比修有：我還沒要退休
MLB／提點小球員吃飽睡好長得高 山本由伸自嘲：我應該多睡一點

MLB／提點小球員吃飽睡好長得高 山本由伸自嘲：我應該多睡一點
MLB／世界大賽G3本在喝咖啡吃壽司 山本由伸還原18局大戰心境

MLB／世界大賽G3本在喝咖啡吃壽司 山本由伸還原18局大戰心境

熱門新聞

洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）22年來首次未能入選先發，但仍可能替補入選明星賽。路透

NBA明星賽先發名單出爐 詹姆斯連續21年紀錄中斷

2026-01-19 17:27
U23男足亞洲盃決賽中，中國隊以0:4不敵衛冕冠軍日本隊。(新華社)

U23亞洲盃決賽／中國不敵日本 仍創歷史最好成績

2026-01-24 12:56
湖人以100億元出售後，卻因此讓巴斯家族的宮鬥浮上檯面，圖為在內鬥中勝出的珍妮・巴斯。 (美聯社)

NBA／湖人100億元出售案外案 巴斯家族宮鬥劇浮上檯面

2026-01-22 19:06
中國隊球員20日在比賽後與主教練安東尼奧·普切（右二）合影。（新華社）

3球完勝…U23男足亞洲盃 中國隊踢走越南首次進決賽

2026-01-20 13:52
烏克蘭選手奧利尼科娃。（路透）

澳網／處女秀惜敗衛冕冠軍 她將榮耀獻給烏克蘭前線老爸

2026-01-20 03:33
自由攀岩傳奇人物Alex Honnold將在24日挑戰徒手攀登台北101。（圖／Netflix提供）

攀岩高手霍諾德徒手攀登台北101 防「不幸墜落」Netflix曝措施

2026-01-23 00:40

超人氣

更多 >
張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼
不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電

不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電
不含防腐劑？好市多熱門烤雞被告虛假宣傳

不含防腐劑？好市多熱門烤雞被告虛假宣傳
一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相

一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相
川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅

川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅