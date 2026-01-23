MLB／世界大賽G3本在喝咖啡吃壽司 山本由伸還原18局大戰心境

道奇投手山本由伸。（歐新社）

山本由伸 憑藉英雄式的表現，幫助道奇 隊成為去年世界大賽冠軍，系列賽出賽3場，還有1場「中1日」出現在牛棚待命，他在今天出席球迷活動時透露幕後故事，那場18局史詩大戰，他自己也沒想到可能會上場，「比賽開始前還在喝咖啡 ，第3局還吃了壽司。」

道奇去年在世界大賽打滿7場奪冠，山本由伸在第2戰演出105球9局完投勝，第6戰在背水一戰情況下繳出6局好投，第7戰「中0日」後援2.2局，一人就在道奇的4勝裡負責3勝。此外，道奇第3戰與藍鳥激戰到延長賽，眼看打到快沒投手可用，山本由伸請纓上陣，隨後就在第18局出現在牛棚熱身，幸好比賽在弗里曼（Freddie Freeman）再見轟畫下句點，否則山本將在第19局站上投手丘。

回憶這場史詩大戰，山本說：「其實那天沒有想到會上場，比賽開始時還喝了咖啡，大概打到第3局時還吃了壽司。」他進入完全的啦啦隊模式，但比賽走向超乎預期，「然後我就出現在牛棚了。」

山本坦言，自己當時內心也有猶豫，「因為第6戰還要先發，不知道這樣做是不是對的。」

他在這場避免了「中1日」，卻在第7場上演「中0日」，山本也說這是自從高中後第一次「中0日」出賽，自己同樣抱持懷疑，不知道這樣做是不是對的決定，「直到最後一刻，我都還在思考。」揭露當時的內心掙扎。