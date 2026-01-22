MLB／道奇高價簽下塔克 官網預測弗里曼棒次往後掉

我的頻道

記者藍宗標／即時報導
塔克(圖)和道奇簽下4年2億4000萬美元合約，平均年薪達6000萬美元，兩個數字都是這次自由球員市場最高價。(路透)
道奇隊21日舉行塔克（Kyle Tucker）加盟記者會，本季最大目標當然是完成世界大賽3連霸，官網預測先發打線名單也出爐，特別提到36歲老將弗里曼（Freddie Freeman）從2016年球季以來，從未打過第5棒或更後面的棒次，可能會出現在打線後半段，這足以證明道奇打線實力。

塔克和道奇簽下4年2億4000萬美元合約，平均年薪達6000萬美元，兩個數字都是這次自由球員市場最高價。

官網指出，對一支連奪世界大賽冠軍的核心陣容來說，道奇全力打造能夠衝擊3連霸的隊伍，同時還要兼顧球團長期發展，因此為自己設定很高目標；儘管現有的天賦已經足夠，不一定要簽下自由球員市場公認的頂級好手，不過引進塔克的誘惑實在太大，不容錯過。

道奇可能本季先發打線，1到9棒依序是大谷翔平（指定打擊）、貝茲（Mookie Betts，游擊手）、塔克（Kyle Tucker，右外野手）、史密斯（Will Smith，捕手）、弗里曼（一壘手）、赫南德茲（Teoscar Hernandez，左外野手）、孟西（Max Muncy，三壘手）、帕赫斯（Andy Pages，中外野手）、艾德曼（Tommy Edman，二壘手）。

官網透露，塔克加盟將對道奇前幾棒造成影響，近兩季一直由3位MVP大谷、貝茲、弗里曼領導，弗里曼可能會從第5棒移到4棒，但面對強力左投時，教練團的調度通常避免連續左打。

道奇 世界大賽 大谷翔平

