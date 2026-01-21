MLB／貝林傑再披洋基球衣 5年1億6250萬美元生涯最大收入

我的頻道

記者藍宗標／即時報導
貝林傑。(美聯社)
貝林傑。(美聯社)

自由球員市場炙手可熱的貝林傑（Cody Bellinger），今(21)天終於確定動向，和老東家洋基隊再簽5年1億6250萬美元合約，美國媒體ESPN指出，雙方都希望能夠重聚，結束整個冬季的僵局。

貝林傑去年首披洋基球衣，出賽152場繳出打擊率2成72、全壘打29支、打點98分的成績，生涯歷經道奇、小熊、洋基這3支大市場球隊，合計225轟、695分打點，今年將是生涯第10季。

貝林傑這份合約平均年薪3250萬美元，包括第2、第3年結束後逃脫條款、簽約金2000萬美元、完全不可交易。

ESPN指出，貝林傑去年大部分時間的棒次都排在賈吉（Aaron Judge）之後，尤其擅長對付左投，上壘率4成15、長打率6成01都是所有左打之首，除了可以防守外野區3個位置，還可擔任一壘手，是最頂尖的防守球員之一。

貝林像的經紀人波拉斯（Scott Boras）希望這位30歲好手簽下7年長約，近幾周一直堅持這項要求，洋基拒絕放棄他們提供的5年合約，最後雙力達成共識，貝林傑簽下這份生涯最大一筆收入。

