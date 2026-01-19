MLB／金河成摔傷休兵4到5個月 經典賽南韓先發游擊手換人

我的頻道

記者藍宗標／即時報導
南韓內野手金河成才和勇士隊簽約，不料最近卻在南韓滑倒受傷，必須休兵4到5個月。（美聯社）
南韓內野手金河成一個月前才和勇士隊簽下1年2000萬美元合約，不料最近卻在南韓滑倒受傷，造成右手中指肌腱撕裂，必須休兵4到5個月，無緣進入南韓隊參加本屆世界棒經典賽

金河成上周在結冰路面滑倒受傷，勇士今天宣布，這位30歲游擊手已在亞特蘭大接受修復手術，連續兩年開季進入傷兵名單。

金河成去年季後拒絕執行今年1600萬美元選擇權，選擇進入自由球員市場，這個選項是他和光芒隊兩年合約的一部分，保障總收入3100萬美元，最後以自由球員身分回到勇士。

大聯盟官網指出，儘管金河成飽受傷病困擾，但在自由球員市場游擊手相對冷清的情況下，他仍然是不少球隊追逐的目標；由於這次意外受傷，勇士隊不得不等待幾個月的時間，才能確定金河成是否能夠恢復到2023年的狀態，當時效力教士隊，出賽152場轟出17支全壘打、60分打點。

南韓備戰3月5日開打的經典賽，預賽和中華、日本、澳洲、捷克同組，「5搶2」爭取八強門票，金河成原是南韓先發游擊手，教練團必須另尋人選。

南韓 經典賽 澳洲

