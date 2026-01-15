經典賽／克蕭當吉祥物或連投3場都OK 若對上大谷自嘲「代表出事了」

隨著克蕭(左)宣布參戰經典賽，外界也期待是否會出現「大谷vs.克蕭」的場面。(路透資料照)

世界棒球經典賽 美國隊今天迎接驚喜消息，37歲傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）確定以選手身分參戰，別說球迷意外，連克蕭自己接到總教練德羅沙（Mark DeRosa）的電話時，都以為是要找自己當教練。

克蕭已在去年隨道奇 隊奪冠後退役，18年大聯盟生涯打下223勝96敗、防禦率2.53、3052次奪三振，手握3屆塞揚、1座年度MVP，也是三屆世界大賽冠軍得主，擁有豪華履歷的他，心中仍有一個遺憾，就是還沒打過經典賽。

克蕭透露，自己接到德羅沙的電話時，原本以為是要詢問擔任教練，當下並未想過投球的可能性，「我是在10、12天前開始投球，感覺不算太糟，所以我覺得應該還可以。」

美國隊陣中球星如雲，光是先發投手就有史肯斯（Paul Skenes）、史庫柏（Tarik Skubal）、韋伯（Logan Webb）、萊恩（Joe Ryan）、霍梅斯（Clay Holmes）等人，克蕭知道自己不會是重點戰力。事實上，他也跟德羅沙說：「我就當個保險方案就好了，如果有人需要喘口氣，或是需要我『背靠背靠背（連3場登板）』，或是完全不需要我投，我都可以，我只是想要成為這支團隊的一份子。」

克蕭說：「這是我從很久以前就學到的一課，我只是想成為一件偉大事情的一部分，而這支球隊正是如此，看起來會是有趣、很棒的團隊。」

上屆經典賽出現大谷翔平 、楚奧特（Mike Trout）對決的經典畫面，隨著克蕭參戰，外界當然也期待是否會出現「大谷vs.克蕭」的場面，克蕭對此務實回應：「如果我真的得在決賽對日本、對大谷投球，那代表出現大問題了。」他表示，美國隊有很多可以對付大谷的人，「應該不用輪到我啦！」