MLB／官網看好史庫柏合約破紀錄 超越山本在內一堆強投

記者藍宗標／即時報導
不少人預測兩屆塞揚得主史庫柏將是史上最大合約的投手。（路透）
不少人預測兩屆塞揚得主史庫柏將是史上最大合約的投手。（路透）

老虎隊王牌投手史庫柏（Tarik Skubal）和球團談約陷入僵局，可能走上薪資仲裁庭，大聯盟官網引述圈內人士的看法，老虎目前交易史庫柏的可能性不高，一位國聯球團高層說：「任何球隊都會希望他先完成薪資仲裁程序，看看薪水是多少，然後再進行交易。」

史庫柏前年成為美聯投手三冠王，去年再獲防禦率王，而且連續兩年奪下塞揚獎，新球季向老虎要求年薪3200萬美元、球團提出1900萬美元，雙方存在巨大差距，如果一直無法達成共識，將在1月27日到2月14日這段期間召開仲裁庭。

官網指出，老虎能控制史庫柏的時間只剩今年球季，這位29歲強投季後成為自由球員，不少人預測他將將是史上最大合約的投手，目前紀錄保持人是道奇隊山本由伸，12年合約總值3億2500萬美元。

過去只有三名投手平均年薪超過4000萬美元，薛則（Max Scherzer）、韋蘭德（Justin Verlander）4333萬3333美元並列最高，惠勒（Zack Wheeler）4200萬美元排名第三，山本則是2708萬3333美元。

洋基隊強投柯爾（Gerrit Cole）的合約總值雖落後山本100萬美元，但九年合約平均年薪3600萬美元，單看合約長度超過五年的投手，這個身價是史上最高，官網預測史庫柏很可能打破這項紀錄。

官網指出，史庫柏的經紀人波拉斯（Scott Boras）很少在明星客戶即將成為自由球員時，為他爭取巨額續約條件，圈內普遍認為老虎開季會留下這位王牌投手，並在例行賽期間重新評估情況。

老虎高層的選擇包括讓史庫柏待滿整季，等待自由球員市場開啟，向他提供合格報價後，被其他球隊簽走，可獲選秀補償；若在季前就進行交易，新球隊可在季後向史庫柏提供合格報價，如果他又轉隊，老虎也可獲得選秀補償。

官網分析，老虎若在季中失去競爭力，決定交易史庫柏，或許是明智的選擇，這樣可以換回一群潛力新秀或具備大聯盟實力的球員，而不是只獲得選秀補償。

