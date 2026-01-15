我的頻道

華清池楊貴妃露點雕像遭舉報不雅 中官媒：扼殺創作活力

Grok「火辣模式」替真人脫衣惹議 馬斯克不敵全球壓力讓步了

MLB／大谷場外收入1億美元全球第一 被喻「棒球界喬丹」

中央社／洛杉磯14日電
Sportico報導，美國職棒日本球星大谷翔平2025年代言收入達1億美元居全球運動界之冠。（美聯社）
Sportico報導，美國職棒日本球星大谷翔平2025年代言收入達1億美元居全球運動界之冠。（美聯社）

美國運動商業媒體報導，棒球明星大谷翔平年度代言收入達1億美元，若僅計場外收入，為全球運動界第一，洛杉磯時報以「棒球界的喬丹」形容。

體育商業媒體Sportico今天公布，2025年全球收入最高的百大運動員名單。足球界的葡萄牙明星C羅（Cristiano Ronaldo）以2億6000萬美元排名第一。

羅納度的總收入2億6000萬美元當中，2億美元來自所屬球隊沙烏地阿拉伯職業足球聯賽艾納斯（Al Nassr）所給的薪資，場外代言收入為6000萬美元。

然而，若單看場外的代言收入，美國職棒洛杉磯道奇隊的日本球星大谷翔平以1億美元稱霸全球運動員。

在大谷之後，代言收入最高的是美國職籃（NBA）詹姆斯（LeBron James）8500萬美元、美國職業足球大聯盟（MLS）梅西（Lionel Messi）7000萬美元。

大谷翔平躋身「億元俱樂部」，與籃球名將柯瑞（Stephen Curry）、網球名將費德瑞（Roger Federer）、高爾夫名將老虎伍茲（Tiger Woods）、格鬥天王麥葛瑞格（Conor McGregor）並列，成為職業運動史上少數幾位年度代言收入破億美元的運動員。

洛杉磯時報形容，大谷翔平地位有如棒球界的喬丹（Michael Jordan），影響力跨出了運動圈，躍身為全球流行文化的代表人物，他的臉孔出現在飛機機身、保養品廣告等各種地方。

MLB/紅襪輪值大升級 5年1.3億簽下蘇亞雷斯

經典賽／曝上屆關門超怕搞砸 大谷翔平調皮：看達比修挨轟時最緊張

MLB／大谷翔平化身英文老師 罕見眼鏡look號召快樂學英語

MLB／否認是山本、佐佐木大哥 大谷翔平：那2人沒把我當一回事

MLB／大谷翔平「百大帥哥」第62名 坦言到引退前「想任性打球」

林昀儒比賽檔案照。（新華社）

林昀儒終結2年冠軍荒 開季第一站登頂喊「沒想到」

2026-01-11 13:46
戴資穎化身「義大利長髮正妹」。截圖自戴資穎IG

戴資穎變「義大利長髮正妹」盡情享受退休生活

2025-12-17 16:11
日本球星大谷翔平。（美聯社）

經典賽／Netflix獨攬日本轉播權 紐郵：難以想像看大谷要收費

2026-01-12 22:26
謝淑薇（右）10日與拉脫維亞搭擋奧斯塔朋科（左）在布里斯本女網賽雙打決賽，僅花62分鐘就以6：2、6：1直落二擊敗對手，開季首戰就奪冠。（路透）

布里斯本女網／謝淑薇雙打決賽62分鐘速勝 新年首站就奪冠

2026-01-10 19:10
曼菲斯灰熊隊與奧蘭多魔術隊比賽檔案照。（美聯社）

NBA進軍歐洲 向投資人招手 喊出球隊估值衝10億美元

2026-01-12 12:14
勇士隊60歲教頭柯爾。（路透）

NBA／前一場被驅逐出場 柯爾自爆「讓媽媽失望了」

2026-01-08 03:20

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命

CNN：若想了解何謂美國的「K型經濟」搭飛機就知道

ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議

