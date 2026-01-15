MLB／大谷場外收入1億美元全球第一 被喻「棒球界喬丹」

Sportico報導，美國職棒日本球星大谷翔平2025年代言收入達1億美元居全球運動界之冠。（美聯社）

美國運動商業媒體報導，棒球明星大谷翔平 年度代言收入達1億美元，若僅計場外收入，為全球運動界第一，洛杉磯 時報以「棒球界的喬丹 」形容。

體育商業媒體Sportico今天公布，2025年全球收入最高的百大運動員名單。足球界的葡萄牙明星C羅（Cristiano Ronaldo）以2億6000萬美元排名第一。

羅納度的總收入2億6000萬美元當中，2億美元來自所屬球隊沙烏地阿拉伯職業足球聯賽艾納斯（Al Nassr）所給的薪資，場外代言收入為6000萬美元。

然而，若單看場外的代言收入，美國職棒洛杉磯道奇隊的日本球星大谷翔平以1億美元稱霸全球運動員。

在大谷之後，代言收入最高的是美國職籃（NBA）詹姆斯（LeBron James）8500萬美元、美國職業足球大聯盟（MLS）梅西（Lionel Messi）7000萬美元。

大谷翔平躋身「億元俱樂部」，與籃球名將柯瑞（Stephen Curry）、網球名將費德瑞（Roger Federer）、高爾夫名將老虎伍茲（Tiger Woods）、格鬥天王麥葛瑞格（Conor McGregor）並列，成為職業運動史上少數幾位年度代言收入破億美元的運動員。

洛杉磯時報形容，大谷翔平地位有如棒球界的喬丹（Michael Jordan），影響力跨出了運動圈，躍身為全球流行文化的代表人物，他的臉孔出現在飛機機身、保養品廣告等各種地方。