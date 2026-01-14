我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

這動作能保命 空服員坐著時「手放腿下」的背後原因

川普：伊朗「殺戮已停止、無處決計畫」 但未排除軍事行動

經典賽／曝上屆關門超怕搞砸 大谷翔平調皮：看達比修挨轟時最緊張

記者陳宛晶／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
上屆世界棒球經典賽日本奪冠，過程艱險萬分，今年大谷翔平將再次披上日本武士戰袍，捍衛衛冕之路。(美聯社)
上屆世界棒球經典賽日本奪冠，過程艱險萬分，今年大谷翔平將再次披上日本武士戰袍，捍衛衛冕之路。(美聯社)

大谷翔平將在今年世界棒球經典賽披上日本武士戰袍，捍衛衛冕之路，他在接受日本雜誌Number Web專訪中，還原上屆奪冠之路真實心境，坦言比賽可能因自己在最後1局毀掉的感覺，其實讓他滿緊張。被進一步問到最緊張的時刻，大谷調皮了，笑答：「應該是達比修先生被打全壘打時吧！」

日本上屆奪冠，過程艱險萬分，四強6：5逆轉擊敗墨西哥、冠軍賽3：2擊敗美國，都是在一分差的比賽勝出。大谷在該屆打擊率高達4成35，作為投手則是出賽3場，包括2場先發分別面對中國、義大利隊奪勝，再於決賽第9局上場關門，面對楚奧特（Mike Trout）演出再見三振，成為上屆經典畫面。

回想上屆把關最後一局，大谷透露，當時在決賽前，就必須跟球隊說自己能不能上場，他和達比修有都回覆投1局沒有問題，考慮到自己還要擔任指定打擊，一旦後援登板就無法回到DH，若想續留打線就只能去守外野，因此他有預期會是在比賽後段上場。

大谷坦言，日本隊一路挺進到最後，最終的成敗掌握在自己手中，「我的家族、球迷，甚至全日本的人都在看，如果我搞砸那一局，一切就毀了，所以確實是滿緊張的。」

被問到緊張感升到最高點的瞬間是在何時？大谷笑答：「應該是達比修先生被打全壘打的時候吧！」該役達比修在8局遭史瓦柏（Kyle Schwarber）敲陽春砲，美國追近到2：3。「那時我心想，啊…只剩1分了啊！」大谷表示，球隊一路挺進，自己把關最後一局，對他來說也是第一次經驗，「那應該是我經歷過最緊張的時刻。」

「說實話，我在對義大利那場時就很緊張。」大谷加碼自曝，8強面對義大利的比賽，外界都是覺得「應該會贏吧」、「大谷出馬就沒問題吧」，但那種「穩贏」的氛圍就讓他很緊張，「其實義大利很強啊…他們有帕斯蒂昆諾（Vinnie Pasquantino），雖然當時還不是那麼有名，但在我看來就是『不對啊！他明明就很強』的感覺，義大利打線還有很多大聯盟球員，光從戰力來看，說不定比日本還強，但沒人想像過在日本賽區就淘汰這件事，那種只能贏的氛圍反而更令人緊張。」

大谷翔平 經典賽

上一則

NBA／勇士全隊僅庫明加被冰 柯爾：能讓每個人上場真好

下一則

場邊人語／馬刺不尖 雷霆攻堅

延伸閱讀

MLB／大谷翔平化身英文老師 罕見眼鏡look號召快樂學英語

MLB／大谷翔平化身英文老師 罕見眼鏡look號召快樂學英語
MLB／否認是山本、佐佐木大哥 大谷翔平：那2人沒把我當一回事

MLB／否認是山本、佐佐木大哥 大谷翔平：那2人沒把我當一回事
MLB／大谷翔平「百大帥哥」第62名 坦言到引退前「想任性打球」

MLB／大谷翔平「百大帥哥」第62名 坦言到引退前「想任性打球」
經典賽／日本隊公布首波8投手 大谷翔平領軍力拚二連霸

經典賽／日本隊公布首波8投手 大谷翔平領軍力拚二連霸

熱門新聞

林昀儒比賽檔案照。（新華社）

林昀儒終結2年冠軍荒 開季第一站登頂喊「沒想到」

2026-01-11 13:46
戴資穎化身「義大利長髮正妹」。截圖自戴資穎IG

戴資穎變「義大利長髮正妹」盡情享受退休生活

2025-12-17 16:11
日本球星大谷翔平。（美聯社）

經典賽／Netflix獨攬日本轉播權 紐郵：難以想像看大谷要收費

2026-01-12 22:26
謝淑薇（右）10日與拉脫維亞搭擋奧斯塔朋科（左）在布里斯本女網賽雙打決賽，僅花62分鐘就以6：2、6：1直落二擊敗對手，開季首戰就奪冠。（路透）

布里斯本女網／謝淑薇雙打決賽62分鐘速勝 新年首站就奪冠

2026-01-10 19:10
曼菲斯灰熊隊與奧蘭多魔術隊比賽檔案照。（美聯社）

NBA進軍歐洲 向投資人招手 喊出球隊估值衝10億美元

2026-01-12 12:14
勇士隊60歲教頭柯爾。（路透）

NBA／前一場被驅逐出場 柯爾自爆「讓媽媽失望了」

2026-01-08 03:20

超人氣

更多 >
「難哄」章若楠拍戲9年仍租屋 爆片酬全補家用還債

「難哄」章若楠拍戲9年仍租屋 爆片酬全補家用還債
美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理
死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉
餐廳這道熱門料理 為何心臟科醫師建議最好不要點

餐廳這道熱門料理 為何心臟科醫師建議最好不要點
每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命

每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命