MLB／岡本和真加盟藍鳥 曝女兒也愛隊徽 高度意願打WBC

中央社／台北7日電
日本職棒好手岡本和真加盟美國大聯盟MLB多倫多藍鳥隊。(路透)
日本職棒好手岡本和真加盟美國大聯盟MLB多倫多藍鳥隊。(路透)

日本職棒好手岡本和真轉戰美國職棒大聯盟多倫多藍鳥隊，今天舉行加盟記者會，他透露，女兒對藍鳥隊也有好感的小故事，而今年3月的經典賽也有為日本隊披上戰袍的意願。

岡本和真生涯在日職讀賣巨人隊累積248轟、生涯打擊率2成77，休賽季與藍鳥隊簽下4年6000萬美元合約，新賽季將穿上藍色7號球衣從多倫多出發，今天在記者會上更以英文自我介紹。

「大家好，我是岡本和真。非常感謝有這個機會，我很開心能加入藍鳥隊。我會每天努力訓練，為球隊奉獻一切。謝謝大家的支持，很高興見到各位。Go Blue Jays！」 語畢，岡本和真臉上露出燦爛笑容。

談到決定加入藍鳥隊，岡本表示，這裡城市環境很好，「最重要的是，這是一支實力強勁、有機會奪下世界大賽冠軍的球隊。」接著他幽默補充：「當我給女兒看大聯盟30支球隊的標誌時，她指著藍鳥隊說『這個好可愛』，這也是原因之一。」

關於世界棒球經典賽（WBC）的出賽意願，岡本也展現積極態度，儘管在大聯盟第一年的季前參賽會有些許不安，但他強調：「從小到大，能穿上日本代表隊的球衣一直是我打球的目標。」雖然具體細節還有待討論，但他明確表達：「就我個人的意志來說，我很想參賽。」

日本隊在經典賽與台灣同屬C組，要與南韓、捷克、澳洲一起競爭晉級複賽的兩張門票，而岡本和真曾在2023年經典賽八強、冠軍戰皆敲出全壘打，為日本隊封王立下功勞。

日本職棒好手岡本和真加盟美國大聯盟MLB多倫多藍鳥隊，穿7號球衣。(路透)
日本職棒好手岡本和真加盟美國大聯盟MLB多倫多藍鳥隊，穿7號球衣。(路透)

日本 經典賽 澳洲

