我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大

川普：委國新領袖若「不做正確的事」將有慘痛代價

MLB／簽下岡本在內4人達3.37億元 藍鳥要繼續砸錢拚道奇

記者藍宗標／即時報導
岡本和真將加盟藍鳥。（美聯社）
岡本和真將加盟藍鳥。（美聯社）

藍鳥隊砸錢不手軟，今天和日本重砲岡本和真簽下4年長約，加拿大媒體「多倫多太陽報」指出， 儘管岡本的簽約金額高達6000萬美元，但這並不意味藍鳥不能再簽塔克（Kyle Tucker）或是比切特（Bo Bichette）。

藍鳥去年在世界大賽幾乎扳倒衛冕軍道奇隊，打滿7場還是讓出江山，新球季重新調整投打陣容，在自由球員市場簽下兩名先發投手希斯（ Dylan Cease）、龐斯（Cody Ponce）、後援投手羅傑斯（Tyler Rogers），再加上岡本已經花了3億3700萬美元，補強動作仍未停止。

隨著聖誕節、新年假期結束，自由球員搶人大戰重新啟動，多倫多太陽報推測塔克、比切特的行情還會升溫，藍鳥也將繼續追逐其中一位強力打者。

岡本過去在日本職棒巨人隊11季，生涯打擊率2成77、全壘打248支、打點717分，從2018年起連續6季30轟，2023年41轟寫下單季最佳紀錄；多倫多太陽報指出，這位29歲好手將立刻為藍鳥增添不少火力，由於小葛雷諾（Vlad Guerrero Jr. ）鎮守一壘，儘管岡本也有豐富的外野防守經驗，預料將會擔任三壘手，一切就等教練團的安排。

該報指出，藍鳥簽下這門日本重砲，成為積極準備美聯衛冕的另一個舉動，總經理艾金斯（Ross Atkins）一直透過不同管道積極運作，包括追求兩位頂級球員塔克、比切特。

岡本是自由球員市場第7位合約總值達6000萬美元以上的球員，希斯7年2億1000萬美元仍居第1。

比切特效力藍鳥7季，成為自由球員市場頭號熱門游擊手，為了爭取更多籌碼，甚至表明願意轉戰二壘，除了老東家想要搶人，最近傳出小熊、洋基、道奇、紅襪隊都有興趣，最新消息是費城人隊也加入戰局。

日本 道奇 費城

上一則

NBA／格林被吹出場 柯瑞單節狂轟20分逆轉爵士

延伸閱讀

MLB／2年前爭奪大谷失利 藍鳥4年6000萬簽下岡本和真

MLB／2年前爭奪大谷失利 藍鳥4年6000萬簽下岡本和真
MLB／洋基、巨人3／26開幕戰 道奇爭霸最大敵人仍是藍鳥

MLB／洋基、巨人3／26開幕戰 道奇爭霸最大敵人仍是藍鳥
MLB／大谷領軍道奇拚3連霸 亞洲首位300轟打者不成問題

MLB／大谷領軍道奇拚3連霸 亞洲首位300轟打者不成問題
MLB／狄亞茲談加入道奇是簡單決定 「具備所有能贏的條件」

MLB／狄亞茲談加入道奇是簡單決定 「具備所有能贏的條件」

熱門新聞

林書豪在球衣退休儀式和家人合影。(記者邱德祥／攝影)

林書豪退休／感謝太太當背後力量 林書豪分享交往小故事

2025-12-28 12:22
周杰倫(左)驚喜現身林書豪的球衣退休儀式。(記者邱德祥／攝影)

林書豪退休／周杰倫驚喜現身 稱林書豪「傳奇人物」

2025-12-28 11:25
林書豪在球衣退休儀式和國王全體球員合影。(記者邱德祥／攝影)

林書豪退休／結束15年球員生涯 林書豪曝印象最深刻一戰

2025-12-28 13:22
澳洲男網選手基里洛斯（右）28日在杜拜舉行的「性別大戰」擊敗女子世界第一的莎芭蓮卡（左）。（美聯社）

網球「性別大戰」爭議中開打 壞小子擊敗莎芭蓮卡

2025-12-28 21:38
愛德華提早離場，賽後也沒接受採訪。(路透)

NBA／不滿教練換下主將 愛德華丟毛巾提前離場

2025-12-31 22:50
道奇隊擁有三位日籍球星大谷翔平(左起)、山本由伸和佐佐木朗希。(美聯社)

MLB／否認是山本、佐佐木大哥 大谷翔平：那2人沒把我當一回事

2025-12-28 23:17

超人氣

更多 >
才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」
3生肖女紅顏好命 屬兔溫柔有智慧、她亮眼自信成焦點

3生肖女紅顏好命 屬兔溫柔有智慧、她亮眼自信成焦點
2026年有3生肖擁五星級運勢 2生肖沖犯太歲須趨吉避凶

2026年有3生肖擁五星級運勢 2生肖沖犯太歲須趨吉避凶
傳委內瑞拉中製預警雷達失效 網諷：南美最強防空成廢鐵？

傳委內瑞拉中製預警雷達失效 網諷：南美最強防空成廢鐵？
馬杜洛被抓前1天才會中特使喊兄弟情誼 分析：美敲山震虎

馬杜洛被抓前1天才會中特使喊兄弟情誼 分析：美敲山震虎