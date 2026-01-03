我的頻道

從司機到總統 馬杜洛統治委內瑞拉13年 任內經濟陷崩盤

傳委內瑞拉中製預警雷達失效 網諷：南美最強防空成廢鐵？

MLB／2年前爭奪大谷失利 藍鳥4年6000萬簽下岡本和真

記者藍宗標／即時報導
岡本和真將加盟藍鳥。（美聯社）

去年在世界大賽失利的藍鳥隊，再度在自由球員市場出手，今天和日本好手岡本和真簽下4年6000萬美元合約，大聯盟官網指出，這位29歲好手長期效力讀賣巨人隊，他的加盟將立即提升藍鳥進攻火力。

岡本過去在巨人11季出賽1074場，打擊率2成77、全壘打248支、打點717分，在中央聯盟拿過3次全壘打王、兩次打點王，單季最多轟全壘打紀錄是2023年41轟，去年因為肘傷只出賽69場，但打擊率達3成27，並有15支全壘打、49分打點。

藍鳥尚未證實消息，但官網指出，岡本簽下這份4年6000萬美元合約，將獲得500萬美元簽約金，合約中未有逃脫條款。

藍鳥去年在世界大賽打滿7場不敵道奇隊，挑戰隊史第3冠失利，季後以7年2億1000萬美元簽下希斯（ Dylan Cease）、3年3000萬美元簽下龐斯（Cody Ponce）、3年3700萬美元簽下羅傑斯（Tyler Rogers），今天又網羅岡本，迎接新球季不斷砸下重金。

藍鳥兩年前爭取大谷翔平失利，官網指出，岡本加盟無疑將在日本掀起波瀾，這正是藍鳥多年來夢寐以求的事，一直想要拓展亞洲市場，為此刻的到來做好充分準備。

岡本加盟藍鳥前，巨人最近一位重量級打者跳槽大聯盟是2003年季前，傳奇球星松井秀喜加盟洋基隊，他在大聯盟10個球季繳出打擊率2成82、全壘打175支、打點760分。

世界大賽 日本 大谷翔平

上一則

場邊人語／今井達也 越洋新頁

