MLB／洋基、巨人3／26開幕戰 道奇爭霸最大敵人仍是藍鳥

記者藍宗標／即時報導
媒體最近進行各隊戰力評估，衛冕軍道奇隊的最大對手恐怕仍是藍鳥隊。(美聯社)

大聯盟2026年球季將於3月26日開打，巨人隊在舊金山主場迎戰洋基隊，也是開幕日唯一比賽，媒體最近進行各隊戰力評估，衛冕軍道奇隊的最大對手恐怕仍是藍鳥隊，想要完成3連霸面臨更多挑戰。

道奇去年在世界大賽打滿7場驚險擊敗藍鳥，奪下隊史第9冠，季後自由球員市場「錢鬥」更凶，目前3張合約總值超過1億美元，藍鳥隊希斯（Dylan Cease）7年2億1000萬美元合約最高，金鶯隊阿隆索（Pete Alonso）、費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber）都是5年合約，分別有1億5500萬、1億5000萬美元，還有一堆大咖等待新東家。

大聯盟各隊今年仍有162場例行賽，同區球隊交手13場、合計52場，同聯盟不同區交手6到7場、合計62場，另有48場跨聯盟比賽；洋基、大都會隊將於美國時間9月11到13日在洋基球場進行3連戰，紀念911事件25周年。

今年明星賽將於7月15日在費城人主場進行，例行賽進行到9月28日結束，兩天後開始進行季後賽，世界大賽10月24日開打，如果打滿7場要到11月1日才會產生冠軍。

根據美國媒體Bleacher Report的戰力排名，道奇目前仍是奪冠最大熱門，藍鳥排名第2，接著3到10名是水手、費城人、紅襪、洋基、小熊、釀酒人、教士、勇士隊。

