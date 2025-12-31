MLB／大谷領軍道奇拚3連霸 亞洲首位300轟打者不成問題

我的頻道

記者藍宗標／即時報導
道奇隊今年最大目標當然是完成世界大賽3連霸。（美聯社）
道奇隊今年最大目標當然是完成世界大賽3連霸。（美聯社）

道奇隊迎接新球季，將於3月27日展開例行賽首戰，今年最大目標當然是完成世界大賽3連霸，最受期待的二刀流巨星大谷翔平，也將成為大聯盟史上首位達到300轟紀錄的亞洲球員。

道奇從2013年起，已經連續13年晉級季後賽，包括5次闖進世界大賽，奪下3座冠軍，去年成為本世紀首支完成連霸的球隊，今年整體戰力仍被看好，若能再度登頂，將會成為近26年首支3連霸球隊，追上洋基隊1998到2000年的成就。

史上只有兩支球隊封王達到二位數，洋基27座世界大賽冠軍穩居榜首，紅雀隊11冠居次，道奇、運動家、紅襪隊9冠並列第3，道奇今年挑戰隊史第10冠意義重大。

大谷生涯8年累積280支全壘打，2023年44轟、2024年54轟分別奪下美聯、國聯全壘打王，去年55轟更創個人單季最佳紀錄，連續3年獲選聯盟MVP，今年前半季加入「300轟俱樂部」看來沒有太大問題。

現役球員只有13人達到300轟紀錄，洋基隊史丹頓（Giancarlo Stanton）453轟排名第1，天使隊楚奧特（Mike Trout）404轟居次，大谷目前280轟暫居19。

道奇老將弗里曼（Freddie Freeman）367轟、貝茲（Mookie Betts）291轟，道奇「MVP打線」3大咖新球季可望都達300轟以上。

大谷除了邁向「300轟俱樂部」，也將達到生涯第700分打點（目前669分），能否提前完成第200次盜壘成功（目前165盜）仍待觀察；投手部分，大谷生涯戰績39勝20敗、防禦率3，今年首次登板就有機會達到40勝，整季可望挑戰50勝目標。

道奇將於2月22日對天使隊展開熱身賽首戰，3月27日在洛杉磯對響尾蛇隊進行開幕戰，開季連續6場比賽都在主場進行，例行賽打到9月28日對巨人隊之戰結束。

道奇 洋基 世界大賽

