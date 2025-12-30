我的頻道

紐約新年凌晨氣溫徘徊在冰點上下 留意航班異動

解放軍公布對台發射多枚火箭畫面 聲稱「全部命中」

MLB／選手為找僅此一張菜鳥補丁卡 留電話、社群發徵卡啟事

記者陳宛晶／即時報導
金鶯隊投手沃夫拉姆（Grant Wolfram）上社群網站找卡。 (路透)
世上僅有一張的菜鳥補丁球員卡，讓選手本人也忍不住發出徵卡啟事，金鶯隊投手沃夫拉姆（Grant Wolfram）上社群網站找卡，去年在洛磯隊初登場、目前效力勇士隊的內野手尚克（Aaron Schunk）直接在為卡片簽名當下留下電話號碼。

大聯盟在選手演出處女秀時，當天的比賽球衣會加上一個寫著「MLB Debut」的刺繡徽章，比賽結束後就會回收，由球員卡公司Topps製作僅此一張的菜鳥補丁卡，這系列卡片名稱為「RDPA」。Topps近日公開尚克的RDPA卡，上面寫著「如果你開到，請打這支電話」，下方就是一支個人電話號碼。

這項創意其實來自尚克的爸爸艾瑞克（Eric Schunk），作為一位為兒子感到驕傲的父親，他一直都在eBay上收購兒子的球員卡，他有一本可放100張卡片的卡冊，目前已經收了65張，還曾有5位賣家在得知他是選手本人的父親後免費送出卡片。

尚克在為自己的RDPA卡簽名時，正是父親在一旁出主意，「我想要這張卡，寫上電話號碼吧！」艾瑞克說，「我希望人們可以理解為何我需要這張卡，不是每個球員都能成為全明星或拿到打擊獎，對很多選手來說，在大聯盟出賽已經是他們的生涯巔峰，這張卡會是他們生涯成就的證明。」許多人好奇尚克所寫上的號碼是否為他本人的手機，他解答：「那不是我的常用號碼，但確實可以聯絡到我們。」

事實上，過去也曾有選手在這張卡片上面寫著「dm me」，期盼開到卡片的人能與自己聯繫；在得知菜鳥補丁必須繳回時，艾瑞克就相當不解，他也提出自己的建議，「我覺得Topps未來應該要在球衣上放兩個補丁，一個給球員、一個用在球員卡。」

沃夫拉姆則是透過社群網站找卡，他的留言寫著：「大家好，我是沃夫拉姆，去年剛在金鶯演出初登板，Topps最近發行了我的菜鳥補丁卡，如果有人在任何地方發現它，請與我聯繫，我會非常感激。」

MLB

NBA／柯瑞生涯總得分超越賈奈特 勇士險勝籃網近5戰4勝

