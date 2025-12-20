MLB／官網評選季後賽Top 形容大谷翔平靠1場比賽就可進榜

我的頻道

記者藍宗標／即時報導
大谷翔平。（美聯社）
大谷翔平。（美聯社）

大聯盟官網20日評選季後賽表現最佳20名球員，道奇隊「日本三本柱」全上榜，王牌投手山本由伸毫無疑問登上榜首，二刀流大谷翔平排名第3，扛起後援重任的佐佐木朗希排名14。

道奇在季後賽從外卡系列賽打起，歷經4輪17場比賽13勝4敗，包括世界大賽打滿7場扳倒藍鳥隊，成為本世紀首支完成2連霸的球隊。

山本在季後賽奪下5勝，包括世界大賽3勝，官網指出，他的出色表現是道奇衛冕世界大賽冠軍的關鍵，也是近15年首位在季後賽連續兩場完投的先發投手，季後賽合計37.1局投出33次三振、防禦率1.45，並且獲選世界大賽MVP。

藍鳥隊重砲小葛雷諾（ Vladimir Guerrero Jr.）排名第2，他在簽下14年5億美元的合約後，季後賽展現恐怖火力，分區系列賽對洋基隊前3戰都開轟，單一季後賽8轟締造史上第2高紀錄，而且連續12場比賽出現安打。

大谷在國聯冠軍賽第4戰對釀酒人隊，不但先發6局無失分、狂飆10次三振，而且締造單場3響砲，包辦勝投和勝利打點，幫助道奇拚進世界大賽，官網形容這位超級巨星或許只靠這場比賽就可躋身前20名，最終也締造8支全壘打，首次在季後賽二刀流不負眾望。

官網列出第4到20名依序是耶薩維奇（Trey Yesavage）、克萊門特（Ernie Clement）、巴格（Addison Barger）、史布林格（George Springer）、賈吉（Aaron Judge）、波蘭柯（Jorge Polanco）、葛拉斯洛（Tyler Glasnow）、喬里奧（Jackson Chourio）、史庫柏（Tarik Skubal）、奈勒（Josh Naylor）、佐佐木、穆諾茲（Andres Munoz）、羅利（ Cal Raleigh）、布許（Michael Busch）、弗里曼（Freddie Freeman）、霍納（Nico Hoerner）、斯萊特勒（Cam Schlittler）。

季後賽 世界大賽 道奇

NBA／兩天洗一次澡？杜蘭特談個人清潔：喜歡貼近真實的感覺

MLB／官網證實白襪想搶村上宗隆 團隊長打率幾乎墊底是主因

