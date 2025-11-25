經典賽／日媒分析大谷參戰重要性 日本隊3大考驗要靠他

大谷翔平確定參戰明年世界棒球經典賽，帶領日本武士挑戰衛冕。（路透）

等待許久，日本 隊終於迎來好消息，大谷翔平 確定參戰明年世界棒球經典賽 ，帶領日本武士挑戰衛冕。日本媒體分析日本隊將在明年面對的挑戰，包括提早從8強展開美國賽程，以及對日本來說陌生的投球時鐘、PithCom，認為在達比修有缺陣的情況下，大谷將扮演最大精神領袖。

大谷今天透過Instagram宣布將在經典賽再次代表日本出賽，尚未表明是雙刀赴會或單刀參戰，但對日本隊來說都是一顆定心丸。

產經體育報導指出，大谷是日本不可或缺的力量，因為本屆賽制有所調整，不同於上一屆日本是從4強開始展開美國賽程，本屆只有預賽是在東京巨蛋，8強開始就要前進美國邁阿密，與預賽就在馬林魚球場進行的D組晉級球隊進行過招，而該組熱門球隊為多明尼加、委內瑞拉，屆時他們將在美國等待對手，日本則要面對長程移動與時差的考驗。

本屆賽事導入投球時鐘、PitchCom，在日職戰場都尚未啟用，也是日本武士在本屆賽事的一大考驗，而大谷翔平已在大聯盟累積經驗，日本媒體認為，就算他僅擔任打者出賽，仍能為日職選手提供經驗、協助快速適應。

此外，上屆扮演日本武士老大哥的達比修，因為手肘韌帶動刀，確定缺席本屆賽事，少了一位資深領袖，但至少現在確定獲得大谷助拳，將成為日本武士最重要的精神支柱。