快訊

委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

提振或降溫？美經濟驚現「不尋常現象」Fed傷透腦筋

「只送不賣」大谷最新周邊超可愛 球迷被萌翻：拜託給我

TVBS新聞網／編輯 張君堯 報導
大聯盟13日公布MVP得主，國聯由球星大谷翔平四度拿下MVP。(路透)
美國職棒（MLB）日籍球星大谷翔平日前完成最有價值球員（MVP）3連霸，可謂當今全球最知名棒球員的他自帶龐大的商業價值，近期MLB官方公布1款最新的大谷周邊商品：1隻以大谷為靈感設計的「獨角獸玩偶」，曝光後引起網友的討論。

MLB官方日前在社群平台公布這隻以大谷翔平為靈感、設計出的「獨角獸玩偶」，並表示「獨一無二的禮物，獻給獨一無二的球員！轉發這則推文並留言，就有機會贏得這款以大谷翔平為靈感設計的獨角獸毛絨玩偶」。

▲ 影片來源：x平台＠MLB（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

曝光的照片中，可以見到這隻玩偶以洛杉磯道奇（Los Angeles Dodgers）的藍白配色設計，身上還繡有大谷翔平的名字和背號，這則文章迄今吸引逾229萬人觀看，目前已有逾6100人留言、1.2萬人轉發。

球迷們見到這隻玩偶後，紛紛留言表示「我想要！」、「拜託讓我得到！」、「我真的需要這個」，也有人表示「看起來有夠柔軟」、「這是必須拿到的東西」、「為了這隻獨角獸，我什麼都願意做」。

MLB 大谷翔平 道奇 洛杉磯

