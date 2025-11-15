史金斯技壓山本由伸 奪國聯賽揚獎

匹茲堡海盜王牌投手史金斯全票奪得國聯「賽揚獎」。(美聯社)

職棒國家聯盟「賽揚獎」(Cy Young Award)12日由匹茲堡海盜王牌史金斯(Paul Skenes)以全票拿下。這是40年來，首次出現新人獎得主在獲獎翌年就拿下投手最高榮譽的賽揚獎。美國聯盟得主則是底特律老虎王牌史庫柏(Tarik Skubal)。

史金斯在票選中收下30張第一名選票，擊退洛杉磯道奇的山本由伸 ，以及費城 費城人左投桑契斯(Cristopher Sanchez，拿下30張第二名選票)，史金斯以總分210分的全票之姿獲獎，成為40年來首次有新人獎得主在獲獎翌年就拿下賽揚獎。

史金斯2023年被海盜以狀元籤選走，接下來的2024與2025年都代表國聯參加全明星賽。如今這名2024年最佳新人，拿下國聯最佳投手此一榮銜。

史金斯職涯至今自責分僅1.96，是自1920年「活球年代」(Live Ball Era)以來，所有投手在前55場先發中最低的。

帳面上看，他拿下賽揚獎的這一年只繳出10勝10負的成績，但考慮他平均每場僅獲隊友3.4分支援，這在本季所有符合票選資格的投手中排名倒數第三，史金斯壓倒對手的實力在此完全展現。

史金斯本季自責分1.97名列大聯盟第一，國聯排名第二的山本由伸是2.49，美國聯盟最佳投手的史庫柏(Tarik Skubal)也有2.21。

史金斯談到他今年的投球策略時說，「每天都要進行心理準備」，「我認為這展現你做的每件事。每場比賽前的準備工作幾乎都一樣。賽前四、五天，基本上都做同樣的事。這很枯燥，但你必須這樣做。」

史金斯手上豐富的七種球路令打者很難猜測，對手遇上他打擊率僅有0.199，整體攻擊指數(OPS)也降至0.558。各界看好史金斯將是每年賽揚獎的強力競爭者，同時明年也將看到他代表美國參加2026年世界棒球經典賽。

美聯方面，史庫柏曾於2024年以全票之姿奪下賽揚獎與投手三冠王，他今年拿下26張第一名選票、4張第二名選票，以總分198分蟬聯美聯賽揚獎，擊敗波士頓紅襪克羅切(Garrett Crochet)、休士頓太空人 布朗(Hunter Brown)。