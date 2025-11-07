MLB／獲川普赦免 大都會隊傳奇史卓貝瑞：讓我徹底解脫

前MLB大都會隊傳奇球星史卓貝瑞。(美聯社)

前MLB大都會 隊傳奇球星「草莓先生」史卓貝瑞（Darryl Strawberry）獲得川普 總統（Donald Trump）的聯邦赦免，過去涉及的逃稅與毒品指控不再纏身，原因是在史卓貝瑞退役後擁抱基督信仰並長年戒除毒癮。

史卓貝瑞在17個大聯盟球季中累積335支全壘打、1000分打點，然而1995年因未申報35萬美元的簽名會與個人出席費，因逃稅被判刑，認罪協議後判處六個月居家監禁及支付超過43萬美元的補稅、利息與罰款。

1999 年，史卓貝瑞又因持有可卡因與召妓罪名，被判21個月緩刑，並被大聯盟禁賽140天，後來在佛州 監獄服刑11個月。

白宮官員在周五表示，川普已批准對史卓貝瑞的赦免，因史卓貝瑞已服刑並繳清稅款，他後來信奉基督教、保持十多年清醒，並投身宗教事工，創辦了一所仍在營運的戒癮中心。

史卓貝瑞在Instagram上貼出與川普的合照，寫道：「感謝川普總統給予我完全的赦免，讓我得以徹底從過去解脫，真正獲得自由與潔淨。」

史卓貝瑞描述當時接到電話的驚喜心境，「星期四下午，我在家照顧剛動完手術的妻子，電話卻不停地響。我半夢半醒間瞥見來電顯示是華盛頓特區。出於好奇我接起電話，沒想到對方說：『達瑞爾・史卓貝瑞，您有一通來自美國總統川普的電話。』」

史卓貝瑞立刻開啟擴音，讓妻子一起聆聽這通來電，川普跟他聊起過去在紐約打球的日子，稱讚史卓貝瑞是1980年代最偉大的球員之一，也盛讚大都會隊。「接著，他告訴我，他要全面赦免我的過去。」

史卓貝瑞也說：「這次經歷加深了我的信仰，使我更堅定地致力於為上帝的國度而努力，成為耶穌基督真正的追隨者。這與政治無關，這只是關於一位男人、川普總統，真心關懷一位朋友。上帝以他為器皿，讓我永遠得到釋放！」