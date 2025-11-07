我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

考量公共負擔…領福利難獲綠卡 嚴審即將退休者

曼達尼談施政力推全民托育 承諾透明溝通打造開放市府

12強／中華隊《冠軍之路》紀錄片元旦上映 戶鄉翔征也受訪

記者蘇志畬／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紀錄片電影《冠軍之路》前導海報。（牽猴子提供）
紀錄片電影《冠軍之路》前導海報。（牽猴子提供）

預約明年最熱血的電影！中華隊在世界12強棒球賽為台灣拿下世界冠軍，紀錄片電影《冠軍之路》將於2026年1月1日全台上映，除了曾豪駒、陳傑憲分享幕後心境，更訪談到戶鄉翔征透露冠軍戰站在投手丘上的心情。

影片來源：牽猴子電影粉絲俱樂部

《冠軍之路》由世界棒壘球總會（WBSC）、中華職業棒球大聯盟（CPBL）與國內各大媒體等正式授權；威剛科技、中華職棒出品，監製張永昌和黃瓀潢領軍、導演龍男•以撒克•凡亞思執導，以及資深球評曾文誠與王雲慶擔任顧問。

今天正式釋出由知名設計師陳世川操刀的首張前導海報及正式預告，這部橫跨臺、日、美，訪談近70位受訪者、累積300小時影像素材的紀錄片，終於要和大家見面。

紀錄片《冠軍之路》記錄了台灣棒球堅毅不催的精神，從2013年世界棒球經典賽止步八強的遺憾，到去年被封「史上最爛球隊」，再一路走到奪下冠軍的榮耀時刻，導演龍男•以撒克•凡亞思希望透過這部作品傳達：「永遠不要小看自己，只要保持信念，奇蹟就會發生。」

《冠軍之路》除了收錄總教練曾豪駒率領的教練團、情蒐小組以及台灣隊長陳傑憲、捕手林家正等球員分享比賽心情，也訪談多位美、日、古巴關鍵球星，團隊更特別飛往日本東京，訪到12強時對戰的日本武士隊主戰投手戶鄉翔征，他難得吐露冠亞軍之戰站在投手丘上的心境。

韓籍味全龍啦啦隊李多慧也加入受訪行列，台灣的應援團團長小白與啦啦隊員籃籃、峮峮自費前往東京巨蛋應援的珍貴畫面也曝光，峮峮甚至講到激動落淚。

《冠軍之路》這部片的誕生也是段艱辛之路，片中有許多珍貴、不易取得的畫面，花了9個多月時間，在超過120份授權文件下催生出紀錄片。

出品人威剛科技董事長陳立白希望紀錄片能榮耀每一位熱血付出的冠軍球員與教練，「每一張獎牌背後都有一張值得被記住的臉」。在看完《冠軍之路》定剪時盛讚：「超乎預期的好看！」

滅火器樂團更特別為電影量身打造主題曲〈今天的我〉，歌曲以熱血搖滾風格唱出每位球員在挫折後重新站起的勇氣。

紀錄片電影《冠軍之路》收錄總教練曾豪駒（圖中）率領教練團、球員一路奪冠的歷程。（...
紀錄片電影《冠軍之路》收錄總教練曾豪駒（圖中）率領教練團、球員一路奪冠的歷程。（牽猴子提供）
紀錄片電影《冠軍之路》訪問台灣隊長陳傑憲，透露背後心路歷程。（牽猴子提供）
紀錄片電影《冠軍之路》訪問台灣隊長陳傑憲，透露背後心路歷程。（牽猴子提供）

陳傑憲 日本 古巴

上一則

NBA／莫蘭特與主帥零互動 國王、火箭遭點名是潛在買家

下一則

羽球／戴資穎震撼宣布退役 盼精神陪伴大家繼續前進

延伸閱讀

台灣半導體紀錄片「造山者」矽谷特映導演親臨、破千人入場

台灣半導體紀錄片「造山者」矽谷特映導演親臨、破千人入場
台灣半導體紀錄片「造山者」來美上映 製作團隊將親臨座談

台灣半導體紀錄片「造山者」來美上映 製作團隊將親臨座談
「台灣超人」導演蒞臨北加 世界日報讀者能免費入場觀影

「台灣超人」導演蒞臨北加 世界日報讀者能免費入場觀影
台灣超人紀錄片導演蒞臨北加 讀者免費入場

台灣超人紀錄片導演蒞臨北加 讀者免費入場

熱門新聞

小萊德（左）與父親萊德（右）合影。圖／凡尼莎提供

籃球／名將之子小萊德取得台灣護照 外婆一度擔心是詐騙

2025-11-05 09:05
道奇隊總教頭羅伯茲29日出席記者會。(美聯社)

MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要成為歷史

2025-10-30 03:43
道奇隊2日衛冕MLB世界大賽冠軍，投手克蕭舉起獎盃，與隊友一同慶祝。(美聯社)

再見雙殺 道奇二連霸世界大賽冠軍 21世紀首見

2025-11-02 00:19
藍鳥隊板凳教練馬丁利再度無緣世界大賽冠軍。圖為他10月28日在第四戰場邊觀戰。(美聯社)

MLB／生涯最接近奪冠…被老東家道奇搶走 馬丁利：還能說什麼？

2025-11-03 01:30
道奇隊在賽後合影。(歐新社)

道奇奪世界大賽冠軍 每名球員估可分得約50萬獎金

2025-11-02 10:46
大谷翔平將在世界大賽第七戰擔任洛杉磯道奇隊先發投手。(路透)

大谷翔平將擔任道奇先發投手 世界大賽最終戰今對決藍鳥

2025-11-01 14:28

超人氣

更多 >
中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金
湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳
亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此
台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟
突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切