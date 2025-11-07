我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

考量公共負擔…領福利難獲綠卡 嚴審即將退休者

曼達尼談施政力推全民托育 承諾透明溝通打造開放市府

MLB／大谷翔平相約「再戰10年」 羅哈斯：我老了啊

記者蘇志畬／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
道奇隊內野手羅哈斯（Miguel Rojas）(右)預計在2026年球季結束後就退休，大谷翔平(左)說要他跟自己「再戰10年」，羅哈斯只能苦笑回應：「翔平，我老了啊。」(路透)
道奇隊內野手羅哈斯（Miguel Rojas）(右)預計在2026年球季結束後就退休，大谷翔平(左)說要他跟自己「再戰10年」，羅哈斯只能苦笑回應：「翔平，我老了啊。」(路透)

道奇隊內野手羅哈斯（Miguel Rojas）在今年球季後成為自由球員，而且計算好在2026年球季結束後就退休，沒想到大谷翔平不放人，要他跟自己「再戰10年」，羅哈斯只能苦笑回應：「翔平，我老了啊。」

羅哈斯在YouTube頻道「JM Baseball」的節目「Dugout Discussions」中擔任特別來賓，透露了在世界大賽第七戰第九局擊出追平轟後，與隊友大谷翔平之間的對話。

「那是我人生中最酷的一刻之一。」羅哈斯笑著回憶道：「我打出那支全壘打之後，所有人都湧上來圍住我，大家都瘋狂地慶祝。」不過，由於大谷是下一位打者，他無法加入這場慶祝。

儘管如此，當大谷之後擊出左外野飛球出局、回到休息區時，特地走到羅哈斯身邊，對他說：「米吉（羅哈斯的暱稱），你明年不能退休，你得再跟我一起打10年。」

羅哈斯笑著回應：「翔平，我已經老了啊，我不知道自己還能不能再打10年，但明年我一定會繼續和你並肩作戰。」

36歲的羅哈斯預計明年就是最後一個球季，雖然今年結束與道奇的合約到期，但他也說：「我完全無法想像自己會在別的球隊效力。我只想再打最後一年。」

大谷翔平 道奇 退休

上一則

MLB／18局大戰史密斯自爆「13局就開始抽筋」教頭：絕對不換

下一則

NBA／格林加盟太陽首秀飆29分 攜手布克推翻雙星缺陣的快艇

延伸閱讀

MLB／大谷翔平銀棒獎3連霸 4度獲獎超越鈴木一朗登日本第1

MLB／大谷翔平銀棒獎3連霸 4度獲獎超越鈴木一朗登日本第1
MLB／大谷翔平世界大賽第1顆三振球 拍出17.5萬元

MLB／大谷翔平世界大賽第1顆三振球 拍出17.5萬元
MLB／道奇拚3連霸 大谷再扛二刀流 洛時點出休賽季4問題

MLB／道奇拚3連霸 大谷再扛二刀流 洛時點出休賽季4問題
MLB／佐佐木朗希24歲生日 羅哈斯兌現「奪冠要他跳舞」支票

MLB／佐佐木朗希24歲生日 羅哈斯兌現「奪冠要他跳舞」支票

熱門新聞

小萊德（左）與父親萊德（右）合影。圖／凡尼莎提供

籃球／名將之子小萊德取得台灣護照 外婆一度擔心是詐騙

2025-11-05 09:05
道奇隊總教頭羅伯茲29日出席記者會。(美聯社)

MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要成為歷史

2025-10-30 03:43
道奇隊2日衛冕MLB世界大賽冠軍，投手克蕭舉起獎盃，與隊友一同慶祝。(美聯社)

再見雙殺 道奇二連霸世界大賽冠軍 21世紀首見

2025-11-02 00:19
藍鳥隊板凳教練馬丁利再度無緣世界大賽冠軍。圖為他10月28日在第四戰場邊觀戰。(美聯社)

MLB／生涯最接近奪冠…被老東家道奇搶走 馬丁利：還能說什麼？

2025-11-03 01:30
道奇隊在賽後合影。(歐新社)

道奇奪世界大賽冠軍 每名球員估可分得約50萬獎金

2025-11-02 10:46
大谷翔平將在世界大賽第七戰擔任洛杉磯道奇隊先發投手。(路透)

大谷翔平將擔任道奇先發投手 世界大賽最終戰今對決藍鳥

2025-11-01 14:28

超人氣

更多 >
中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金
湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳
亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此
台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟
突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切