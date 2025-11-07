MLB／大谷翔平相約「再戰10年」 羅哈斯：我老了啊

道奇隊內野手羅哈斯（Miguel Rojas）(右)預計在2026年球季結束後就退休，大谷翔平(左)說要他跟自己「再戰10年」，羅哈斯只能苦笑回應：「翔平，我老了啊。」(路透)

道奇 隊內野手羅哈斯（Miguel Rojas）在今年球季後成為自由球員，而且計算好在2026年球季結束後就退休 ，沒想到大谷翔平 不放人，要他跟自己「再戰10年」，羅哈斯只能苦笑回應：「翔平，我老了啊。」

羅哈斯在YouTube頻道「JM Baseball」的節目「Dugout Discussions」中擔任特別來賓，透露了在世界大賽第七戰第九局擊出追平轟後，與隊友大谷翔平之間的對話。

「那是我人生中最酷的一刻之一。」羅哈斯笑著回憶道：「我打出那支全壘打之後，所有人都湧上來圍住我，大家都瘋狂地慶祝。」不過，由於大谷是下一位打者，他無法加入這場慶祝。

儘管如此，當大谷之後擊出左外野飛球出局、回到休息區時，特地走到羅哈斯身邊，對他說：「米吉（羅哈斯的暱稱），你明年不能退休，你得再跟我一起打10年。」

羅哈斯笑著回應：「翔平，我已經老了啊，我不知道自己還能不能再打10年，但明年我一定會繼續和你並肩作戰。」

36歲的羅哈斯預計明年就是最後一個球季，雖然今年結束與道奇的合約到期，但他也說：「我完全無法想像自己會在別的球隊效力。我只想再打最後一年。」