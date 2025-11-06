MLB／大谷翔平銀棒獎3連霸 4度獲獎超越鈴木一朗登日本第1
聽新聞
test
0:00 /0:00
MLB大聯盟今天公布國家聯盟銀棒獎得主，道奇隊日本球星大谷翔平在指定打擊部門締造三連霸，也是個人第四次獲獎，超越鈴木一朗的三次成為日籍球員史上最多。
銀棒獎專注球員打擊表現，由各球團總教練及三位教練票選而來，大谷翔平在效力天使隊時曾在2021、2023年兩度獲選美國聯盟指定打擊銀棒獎，去年轉戰道奇隊後又在國聯指定打擊拿下此獎。
大谷翔平今年敲出刷新個人紀錄的55發全壘打，名列國聯第二，並以102分打點排名第六，146分得分則是大聯盟最多，另外還有20次盜壘，在長打率（0.622）、OPS（1.014）、壘打數（380）都是國聯最多。
自2022年國聯正式導入指定打擊制以來，大谷翔平是首位在該部門連續兩年獲獎的球員；大聯盟指定打擊四次獲獎則與的紀錄與莫里特（Paul Molitor）、馬丁尼茲（Edgar Martinez）並列第二，最多的是「老爹」歐提茲（David Ortiz）的七次。
2025年國家聯盟銀棒獎得主
一壘手：阿隆索（Pete Alonso，紐約大都會）
二壘手：馬提（Ketel Marte，亞利桑那響尾蛇）
三壘手：馬恰多（Manny Machado，聖地牙哥教士）
游擊手：帕多摩（Geraldo Perdomo，亞利桑那響尾蛇）
外野手：索托（Juan Soto，紐約大都會）
外野手：卡洛爾（Corbin Carroll，亞利桑那響尾蛇）
外野手：塔克（Kyle Tucker，芝加哥小熊）
捕手：古德曼（Hunter Goodman，科羅拉多洛磯）
指定打擊：大谷翔平（Shohei Ohtani，洛杉磯道奇）
工具人：伯利森（Alec Burleson，聖路易斯紅雀）
年度球隊：洛杉磯道奇
上一則
NFL／牛仔隊球員躲警方攔查 逃跑3小時後…發現遺體
下一則
FB留言