MLB／佐佐木朗希24歲生日 羅哈斯兌現「奪冠要他跳舞」支票

記者陳宛晶／即時報導
羅哈斯（右）要佐佐木朗希（左）跳舞。（路透）
羅哈斯（右）要佐佐木朗希（左）跳舞。（路透）

道奇日籍投手佐佐木朗希的24歲生日，在道奇隊封王遊行上度過，老將羅哈斯（Miguel Rojas）先前預告如果奪冠要讓朗希跳舞，今天果然cue佐佐木朗希出場，只見他一臉尷尬隨著旋律手動、腳不動。

佐佐木朗希今年開始使用「Bailalo Rocky」作為出場曲，在他轉入牛棚、季後賽屢屢為道奇守下關鍵勝場後，這首隨著他的登場而響起的音樂，開始成為道奇球迷心中的神曲。

這首歌會成為佐佐木朗希的出場曲，其實與羅哈斯有關，春訓時重訓室每天都在播這首歌，而「Rocky」音近「Roki」，他那時聽到就覺得很適合朗希。作為出場曲的片段歌詞，翻譯為英文就是「Dance, Rocky. Let loose, Rocky.」羅哈斯先前受訪時就表示，「如果我們拿下世界大賽冠軍，我一定要讓朗希跳舞。」

羅哈斯今天果真cue壽星出場跳舞，先向DJ要求來段音樂，一開始現場DJ老師還沒get到他要哪首歌，讓羅哈斯急喊：「不是這首！不是這首！」第二首才下對「Bailalo Rocky」，只見佐佐木朗希滿臉囧樣、不是很想移動腳步，半推半就下才舉起右手勉強動個幾下，羅哈斯本人又唱又跳，跳得比他更起勁。

佐佐木朗希 道奇 世界大賽

