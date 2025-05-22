我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府槍擊2死 川普發文：激進主義必須立刻終結

NBA東區冠軍賽G1／哈利伯頓絕殺扳平 奈史密斯飆分秀讓尼克飲恨

MLB／開季一勝難求 韋蘭德進傷兵名單

體育新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
3屆塞揚強投韋蘭德上場先球速掉了近3英里，還送了5次保送，遭放入傷兵名單。( 美聯社)
3屆塞揚強投韋蘭德上場先球速掉了近3英里，還送了5次保送，遭放入傷兵名單。( 美聯社)

根據大聯盟官網報導，巨人隊42歲老將韋蘭德（Justin Verlander）開季至今一勝難求，他因胸肌不適進入傷兵名單，總教練梅爾文（Bob Melvin）受訪透露，韋蘭德的傷勢源頭可能要追溯至日前先發面對運動家隊的比賽。

該場比賽韋蘭德先發主投4局失掉2分，還送出5次保送，韋蘭德本人表示當下沒疼痛感，但該場比賽的速球均速僅91.3英里，相比賽季平均的94.2英里相差甚遠，且從第1球就感覺不對勁：「我本來以為沒問題，但我的速球在90、91英里徘徊，我就知道21日不太好過。」

賽後他也向隊醫坦承，無法保證能依照輪值進行下一場先發，梅爾文則說：「我們認為現在不該讓他硬撐，既然韋蘭德本來就無法進行下一場先發，就讓他好好休息一下。他每場都想投，所以進傷兵名單讓他滿不開心的，但這樣對球隊是最好的。」

梅爾文對於少了韋蘭德的投手群並不擔心，他強調，巨人牛棚防禦率2.66目前為全聯盟最佳，未來賽程緊湊，希望韋蘭德把自己調整到最佳狀態再回歸，王牌投手韋柏（Logan Webb）也認為，韋蘭德的價值難以取代，他對今年先發輪值有信心。

上一則

場邊人語／洛磯的場 敗陣照常

下一則

NBA／字母哥陷兩難恐喊「賣我」 籃網、尼克觀望

延伸閱讀

MLB／大谷翔平4支0 赫南德茲敲逆轉轟 道奇2連勝

MLB／大谷翔平4支0 赫南德茲敲逆轉轟 道奇2連勝
MLB／紅襪布勒被判壞球爆粗口 與教頭雙雙被驅逐

MLB／紅襪布勒被判壞球爆粗口 與教頭雙雙被驅逐
MLB／大谷翔平滑球解禁 羅伯茲：調整進入下一頁

MLB／大谷翔平滑球解禁 羅伯茲：調整進入下一頁
MLB／費城人牛棚禁賽80場 傳想找40歲老將回鍋救火

MLB／費城人牛棚禁賽80場 傳想找40歲老將回鍋救火

熱門新聞

圖為全紅嬋在比賽中。 （中新社）

跳水／全紅嬋要振作了？3度丟金後被發現「刪除大量抖音影片」

2025-05-10 04:15
陳羅蘭是名出櫃女同性戀者。(美聯社)

運動畫刊泳裝專輯 華裔大號女同模特登上封面

2025-05-14 19:26
布朗（右）16日雖然拿下全隊最高20分，但卻在第三節就犯滿離場。(美聯社)

NBA／不是屬於我們的一年 綠衫軍布朗：死亡後是重生

2025-05-17 02:30
愛德華(左)。（路透）

NBA／灰狼4：1淘汰勇士 愛德華季後賽千分里程碑並肩詹皇

2025-05-15 00:42
格林強調，球團休賽季最大的任務，就是找到像巴勒特（右）這類加入後就能帶給球隊巨大幫助的球員。（路透）

NBA／勇士休賽季最大任務 格林：找到像巴特勒這種球員

2025-05-15 22:47
22歲庫明加本賽季在湯普森離隊後，一度被勇士視為接班核心。(美聯社)

NBA／稱庫明加回歸合理且可行 柯爾允諾讓他重回輪替

2025-05-16 23:40

超人氣

更多 >
劉嘉玲回蘇州迎60歲生日 曬大合照…網友「有一驚人發現」

劉嘉玲回蘇州迎60歲生日 曬大合照…網友「有一驚人發現」
在美生活30年持有綠卡菲律賓裔男子返鄉度假入境遭拘留

在美生活30年持有綠卡菲律賓裔男子返鄉度假入境遭拘留
健康活到85歲像中頭獎…醫師找到「超級老人」長壽關鍵

健康活到85歲像中頭獎…醫師找到「超級老人」長壽關鍵
3星座男能把人活活氣死 牡羊害伴侶心寒、他控制欲最強

3星座男能把人活活氣死 牡羊害伴侶心寒、他控制欲最強
輸棋不堪父親拳打腳踢 中國9歲圍棋天才跳樓身亡

輸棋不堪父親拳打腳踢 中國9歲圍棋天才跳樓身亡