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MLB／大谷、松井都沒辦到 鈴木誠也菜鳥年起連4季10轟日本第一人

記者陳宛晶／即時報導
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鈴木誠也。(美聯社)
鈴木誠也。(美聯社)

效力小熊隊的日籍野手鈴木誠也，今天面對馬林魚隊開轟，第5局的兩分砲成為他的本季第10轟，成為史上第二位連4季雙位數全壘打的日本選手，若從大聯盟生涯起步算起則是史上第一人，完成一項大谷翔平在特殊時空背景下錯過的機會。

鈴木誠也第5局從馬林魚中繼投手維內齊亞諾（Anthony Veneziano）手中敲出兩分砲，這是他本季第10轟，累積34分打點，在國聯打點榜上與道奇隊赫南德茲（Teoscar Hernández）並列第二，僅次於大都會隊阿隆索（Pete Alonso）的35分打點。

鈴木誠也前三年分別敲出14、20、21轟，今年再度達陣雙位數全壘打，連4季為日本選手第二人，前一人正是大谷翔平，從2021年起連5年雙位數全壘打延續中。

此外，鈴木誠也是史上第一位從大聯盟生涯第一年開始就能繳出連4年雙位數全壘打的日籍選手，過去松井秀喜、福留孝介都是在前3年完成、第4年中斷，大谷翔平則在第3年遇到2020年疫情之下的60場縮水賽季，該年出賽44場敲7轟。

大谷翔平 日本 大都會

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