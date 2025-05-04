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MLB／全壘打最少的皇家竟然單場7轟 改寫隊史紀錄轟垮金鶯

記者藍宗標／即時報導
皇家三壘手賈西亞雙響砲。（美聯社）
皇家三壘手賈西亞雙響砲。（美聯社）

皇家、金鶯隊4日合力上演瘋狂全壘打大戰，全場出現11轟，皇家三壘手賈西亞（Maikel Garcia）、金鶯二壘手哈勒戴（Jackson Holliday）都出現雙響砲，皇家單場7支全壘打寫下隊史新紀錄，終場以11：6獲勝。

皇家先發9棒有6人開轟，金鶯動用6名投手應戰，其中6人挨轟，皇家先發投手羅倫佐（Michael Lorenzen）只投4.2局失5分退場，也被揮出4支全壘打。

洋基目前57支全壘打在大聯盟排名第1，皇家4日賽前18轟本來墊底，作客巴爾的摩對金鶯之戰一口氣7轟，升至25轟和海盜隊並列倒數第2，藍鳥隊23轟排名最後。

兩隊4日11轟包括10支陽春砲，追平大聯盟紀錄，前兩次是1995年白襪對老虎、2022年響尾蛇對小熊之戰。

皇家隊史單場最多轟原是6支，最近一次出現在2020年7月27日對戰老虎，4日出現新紀錄，賈西亞形容「這對全隊來說很有趣」；他表示，比賽打到一半出現雙響砲，不是自己的風格，把隊友推進壘包，讓別的棒次送回本壘才是重點。

洋基

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