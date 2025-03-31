我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

尹錫悅彈劾案周五宣判 若通過…南韓60天內舉行大選

華裔富豪王純出資 SpaceX首載人繞飛南北極

MLB／勇士外野手遭禁賽緊急換台美混血「費仔」 生涯4度DFA

記者陳宛晶／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台美混血外野手費爾柴德。(美聯社)
台美混血外野手費爾柴德。(美聯社)

台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）確定轉隊，日前遭到紅人隊指定讓渡（DFA）後，球團今天宣布與勇士隊達成交易，勇士以現金換來費爾柴德，球團同日稍後揭曉外野手普洛法（Jurickson Profar）因藥檢未過，遭到禁賽80場。

普洛法今年剛與勇士簽下3年4200萬美元合約，未料才剛開季就因藥檢未過遭到禁賽，所檢出的禁藥為人類絨毛膜性腺激素（Chorionic Gonadotropin 、hCG），大聯盟史上著名的違規案例為曼尼．拉米瑞茲（Manny Ramirez）。

勇士尋找外野備案，以現金與紅人完成交易，費爾柴德預計在明天加入球隊，出戰道奇隊。

費爾柴德因春訓期間接受中央社訪問，正面表態願意為中華隊參戰明年世界棒球經典賽而在台灣聲名大噪，過去累積4季大聯盟出賽，以2成24打擊率敲出121支安打、18轟。費爾柴德美職生涯走得並不順遂，加上這次轉戰勇士在內，已經4度被交易、4度被放DFA。

上一則

NBA／杜蘭特左腳踝扭傷至少休1周 太陽附加賽門票岌岌可危

下一則

MLB／最熱銷球衣榜 道奇MVP連線進入前四名

延伸閱讀

MLB／教士開季4連戰橫掃勇士 緊咬道奇只落後半場勝差

MLB／教士開季4連戰橫掃勇士 緊咬道奇只落後半場勝差
MLB／紅襪狄佛斯DH慢熱 開季4戰慘吞12K史上最慘

MLB／紅襪狄佛斯DH慢熱 開季4戰慘吞12K史上最慘
MLB／賈吉開季3戰4轟破隊史 洋基系列賽15轟橫掃釀酒人

MLB／賈吉開季3戰4轟破隊史 洋基系列賽15轟橫掃釀酒人
MLB／「簡單說就是技術不足」佐佐木朗希殘酷自評1.2局退場

MLB／「簡單說就是技術不足」佐佐木朗希殘酷自評1.2局退場

熱門新聞

曼斐斯灰熊的總教練詹金斯。（美聯社）

正朝NBA西區季後賽邁進 灰熊意外宣布開除總教練

2025-03-28 18:52
洋基隊29歲捕手艾斯卡拉。（路透）

MLB／從Uber司機變大聯盟球員 洋基29歲捕手圓夢落淚

2025-03-23 03:33
巴特勒。（路透）

NBA／巴特勒邁阿密開咖啡店 勇士成員沒打折還要被加價

2025-03-25 04:10
佐佐木朗希第2局沒投完就退場。（美聯社）

MLB／「簡單說就是技術不足」佐佐木朗希殘酷自評1.2局退場

2025-03-30 01:35
NBA密爾瓦基公鹿球星里拉德。（路透）

NBA／公鹿壞消息 當家後衛里拉德「血栓」無限期缺陣

2025-03-25 22:43
湖人29日以134：127擊敗灰熊隊。（路透）

NBA／20分優勢花光不怕 湖人「三巨頭」轟85分退灰熊止敗

2025-03-29 22:59

超人氣

更多 >
7種超市常見不健康冷凍食品…別再買了

7種超市常見不健康冷凍食品…別再買了
華女縱火燒鄰居 持刀對峙警察被擊斃 視頻還原現場

華女縱火燒鄰居 持刀對峙警察被擊斃 視頻還原現場
想要更健康 自然療法醫生：每天早上做這3件事

想要更健康 自然療法醫生：每天早上做這3件事
手機卡 跑得慢？蘋果前員工：刪掉這3種「沒用App」

手機卡 跑得慢？蘋果前員工：刪掉這3種「沒用App」
川普社安金減稅計畫 哪些退休者真正受益？

川普社安金減稅計畫 哪些退休者真正受益？