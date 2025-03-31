MLB／賈吉開季3戰4轟破隊史 洋基系列賽15轟橫掃釀酒人

賈吉開季前3戰已累積4轟。（美聯社）

洋基 隊全壘打砲火不斷，30日在紐約主場對釀酒人隊之戰又出現4轟，「法官」賈吉（Aaron Judge）首局兩分砲成為致勝一擊，開季前3戰累積4轟改寫隊史紀錄，領軍12：3大勝。

大聯盟開季前3戰最多轟紀錄是5支，岡薩雷茲（Adrian Gonzalez）2015年在道奇 隊締造。

賈吉前一天3響砲，30日1局下面對釀酒人先發投手西瓦雷（Aaron Civale），轟出410英尺左外野全壘打，幫助洋基取得2：1領先，一路領先到比賽結束，開季3連戰橫掃釀酒人。

洋基二壘手奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）上演個人秀，3局下轟出兩分砲，7局下再轟3分砲，此役4打數3安打、攻下5分打點，成為贏球大功臣。

洋基指定打擊萊斯（Ben Rice）30日2局下貢獻陽春砲，全隊這次3連戰一共出現15支全壘打，在大聯盟排名第1，也追平2006年老虎隊，並列史上最多。

洋基前一天出現9支全壘打，最近兩戰一共13轟追平隊史紀錄、史上第2，過去兩場比賽最多轟紀錄是1999年紅人隊14轟。