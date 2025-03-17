MLB／遊騎兵一堆傷 年輕投手有望上位

葛瑞被一記回傳球擊中右手腕。(美聯社)

德州 遊騎兵隊在2025年球季開打前便面臨投手輪值的重大考驗，多名先發投手因傷缺陣，使得年輕投手有機會在開季獲得表現機會。

葛瑞（Jon Gray）在周五的比賽中遭遇不幸，他在第四局面對科羅拉多洛磯隊時，被一記回傳球擊中右手腕，隨即退場。經檢查後確認為骨折，這讓遊騎兵總教練波奇（Bruce Bochy）相當沮喪，「這不是好消息，對他來說真的很糟糕，球季即將開始，卻發生這種事。」

現年33歲的葛瑞正進入與遊騎兵隊四年5600萬美元合約的最後一年，過去三個賽季，他累積4.16防禦率、21勝21敗，並送出362次三振。原本他預計擔任球隊的第三號先發投手，但此次傷勢將讓遊騎兵的投手陣容更顯單薄。

除了葛瑞外，布拉德福德（Cody Bradford）因手肘不適已被確定無法趕上開幕戰，他將被安排至少休養10天。此外馬勒（Tyler Mahle）則因前臂不適錯過了原定的先發輪值，所幸MRI檢查顯示並無結構性損傷，他已於小聯盟進行復健賽，但目前尚未確定能否準時回歸。

隨著多名先發投手受傷，年輕投手可能獲得機會填補輪值空缺。其中24歲的火球男萊特（Jack Leiter）與「搖滾哥」洛克（Kumar Rocker）這對曾在范德比大學（Vanderbilt University）並肩作戰的隊友，有望在開季進入大聯盟輪值。

萊特為遊騎兵2021年首輪選秀，本春訓表現不俗，10.2局投球送出13次三振，防禦率2.53，展現優異的壓制力。而洛克則是2022年首輪選秀，但春訓表現較為掙扎，僅投4.1局便被擊出12支安打，失掉11分，仍需進一步調整。即便如此，輪值的空缺仍可能讓他獲得機會。

遊騎兵也期待狄葛隆（Jacob deGrom）在手肘手術後重返巔峰，這位兩屆賽揚獎得主去年因TJ手術缺席大半賽季，但復健狀況良好。今年春訓，他在小聯盟比賽中投3局無失分，並在Cactus League的熱身賽中投出2局無失分，送出3次三振，顯示出穩定的回歸跡象。

遊騎兵隊本季仍有競爭力，但在輪值短缺的情況下，年輕投手如何填補空缺，將成為開季的一大關鍵。