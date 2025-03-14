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大谷翔平回鄉引起關注 發甜甜圈照片掀購買潮

中央社東京14日專電
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洛杉磯道奇隊球員大谷翔平14日在日本東京舉行的大聯盟海外開幕戰賽前記者會上發表談話。歐新社
洛杉磯道奇隊球員大谷翔平14日在日本東京舉行的大聯盟海外開幕戰賽前記者會上發表談話。歐新社

美國職棒大聯盟洛杉磯道奇與芝加哥小熊將於東京巨蛋舉行海外開幕戰，今天下午舉行官方練習，吸引1萬507名球迷到場。回到家鄉的日本球星大谷翔平，在社群網站的一舉一動均引發關注，甚至連吃個甜甜圈都讓粉絲喊，「我也要去買」。

下午4時27分，大谷翔平在眾多媒體與球迷的等待下登場，旁邊觀眾席爆出熱烈的歡呼聲。大谷在右外野進行熱身，仔細活動身體，也時不時回應粉絲的呼聲，不過他沒有進行備受矚目的打擊練習。

儘管沒有比賽，只是看球員活動熱身，現場的日本球迷依舊熱情，不時呼喊球員名字、搖動手上的應援海報，還有孩童拿著寫有「感謝大谷（翔平）選手贈送手套」的看板。大谷2023年11月宣布對日本境內大約2萬間的所有小學，捐贈每校3個兒童用手套，總計捐出約6萬個，希望讓日本孩童享受棒球樂趣。

官方練習的門票從12日中午開始在日本超商羅森（LAWSON）開始販售，成人票售價2000日圓，小中高中生票1000日圓，指定的內野席不到1小時就完售，網站上的等待人數一度超過15萬人，顯見日本刮起的「大谷熱潮」。

練習結束後，大谷還在限時動態上傳了一盒滿滿的知名品牌Mister Donut甜甜圈，有大家熟悉的波堤和草莓等口味，立刻引發粉絲關注。有網友說，「開心的大谷好可愛」、「想像他在吃這些就覺得好有趣」，也有網友說，「看了想要立刻衝去買」、「這樣的話甜甜圈應該會被賣光吧」。

大谷祥平甜甜圈圖片。截自IG（@shoheiohtani）
大谷祥平甜甜圈圖片。截自IG（@shoheiohtani）

15日、16日道奇與小熊將分別在東京巨蛋與日職讀賣巨人、阪神虎兩隊展開熱身賽，之後休息一天。3月18日、19日，道奇和小熊的開幕戰正式登場。

日本 道奇 大谷翔平

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