大谷翔平回鄉引起關注 發甜甜圈照片掀購買潮

洛杉磯道奇隊球員大谷翔平14日在日本東京舉行的大聯盟海外開幕戰賽前記者會上發表談話。歐新社

美國職棒大聯盟洛杉磯道奇 與芝加哥小熊將於東京巨蛋舉行海外開幕戰，今天下午舉行官方練習，吸引1萬507名球迷到場。回到家鄉的日本 球星大谷翔平 ，在社群網站的一舉一動均引發關注，甚至連吃個甜甜圈都讓粉絲喊，「我也要去買」。

下午4時27分，大谷翔平在眾多媒體與球迷的等待下登場，旁邊觀眾席爆出熱烈的歡呼聲。大谷在右外野進行熱身，仔細活動身體，也時不時回應粉絲的呼聲，不過他沒有進行備受矚目的打擊練習。

儘管沒有比賽，只是看球員活動熱身，現場的日本球迷依舊熱情，不時呼喊球員名字、搖動手上的應援海報，還有孩童拿著寫有「感謝大谷（翔平）選手贈送手套」的看板。大谷2023年11月宣布對日本境內大約2萬間的所有小學，捐贈每校3個兒童用手套，總計捐出約6萬個，希望讓日本孩童享受棒球樂趣。

官方練習的門票從12日中午開始在日本超商羅森（LAWSON）開始販售，成人票售價2000日圓，小中高中生票1000日圓，指定的內野席不到1小時就完售，網站上的等待人數一度超過15萬人，顯見日本刮起的「大谷熱潮」。

練習結束後，大谷還在限時動態上傳了一盒滿滿的知名品牌Mister Donut甜甜圈，有大家熟悉的波堤和草莓等口味，立刻引發粉絲關注。有網友說，「開心的大谷好可愛」、「想像他在吃這些就覺得好有趣」，也有網友說，「看了想要立刻衝去買」、「這樣的話甜甜圈應該會被賣光吧」。

大谷祥平甜甜圈圖片。截自IG（@shoheiohtani）

15日、16日道奇與小熊將分別在東京巨蛋與日職讀賣巨人、阪神虎兩隊展開熱身賽，之後休息一天。3月18日、19日，道奇和小熊的開幕戰正式登場。