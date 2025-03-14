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MLB／扛開幕戰今永昇太感受壓力 晚會幽默致詞逗笑隊友

記者蘇志畬／即時報導
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小熊隊投手今永昇太(左)、外野手鈴木誠也(右)今天接受媒體聯訪。
小熊隊投手今永昇太(左)、外野手鈴木誠也(右)今天接受媒體聯訪。

大聯盟海外開幕戰將在3月18、19日於東京巨蛋舉行，小熊隊投手今永昇太、外野手鈴木誠也今天接受媒體聯訪，回答都與睡眠有關，還在時差的鈴木誠也說：「好睏喔。」今永昇太則表示自己會好好睡覺，不要被扛起開幕戰的壓力給擊倒。

小熊是在12日搭乘飛機、13日抵達日本，明天開始要先與日職球隊進行兩場熱身賽，才是18、19日交手道奇隊的重頭戲，道奇也預計會派出大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希三位日本選手。

昨天小熊的歡迎晚會中，今永昇太上台致詞展現獨特幽默感，先是歡迎隊友們來到日本，「如果對日本有什麼不了解的，歡迎問我跟誠也，但同時也要展現對我們的尊重，所以提問前記得要深深的一鞠躬。」引發隊友的們笑聲。

而在記者會上，今永昇太也提及要扛起開幕戰的心情，「看見日本球迷的期待，自己感受到責任感也有壓力，但每一晚都會好好睡覺，不要被壓力給擊倒。」

鈴木誠也則是說自己還很想睡，「從在美國的時候，就很期待這場比賽，希望自己能好好表現，在球迷心中留下一些印象。」

日本 道奇 佐佐木朗希

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