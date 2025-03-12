MLB／道奇東京賽G2 佐佐木朗希扛先發寫歷史

佐佐木朗希11日在對守護者隊之戰先發登板，拿下生涯在大聯盟熱身賽的首勝。(美聯社)

道奇 隊18日要在東京與小熊隊舉行海外開幕戰，道奇首戰交給山本由伸，11日也確定第2戰要由佐佐木朗希 先發，寫下史上首次開季前兩場都由日籍投手先發的紀錄，然而南韓好手金慧成不會隨行，開季將從3A出發。

佐佐木朗希11日在對守護者隊之戰先發登板，4局僅被敲1支安打，無失分，投出2次三振、2次四壞保送，最快球速97.4哩（約156.8公里），而同場出賽的大谷翔平則是指定打擊、第1棒，1打數無安打，不過選到2次保送，在滿壘時擠回1分打點。

道奇隊此戰以10：4贏球，佐佐木朗希也拿下生涯在大聯盟熱身賽的首勝，總教練羅伯茲 （Dave Roberts）宣布，東京開幕戰的兩場先發投手將由山本由伸、佐佐木朗希擔任。

佐佐木朗希表示：「能夠在大聯盟登板，就已經讓我感到很興奮，這是我一直努力的目標。而這場比賽又是在東京舉行，這讓它變得更加特別，這樣的機會並不常見。我很高興自己能夠保持健康，順利走到這一步。」