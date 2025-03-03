MLB／大谷上壘「歪頭」等不到回應 壘指：我第一次來…

大谷翔平上壘後想慶祝，頭一伸卻沒等到回應，留下有趣畫面。

道奇 隊2日在春訓熱身賽兵分兩路，大谷翔平 留在主場出賽，2打數敲出1安打，上壘後的慶祝儀式，頭一伸，卻沒等到回應，全因一壘指導教練是3A教練布里斯（Manny Burriss）代班，布里斯賽後無辜回應自己毫不知情，「這是我第一場比賽啊」。

大谷以往在上壘後，都會與一壘指導教練麥卡洛夫（Clayton McCullough）有個頭碰頭的慶祝動作，這樣的習慣並未因麥卡洛夫轉戰馬林魚隊擔任總教練而改變，但2日道奇同時還有一隊客場出賽，主場賽事一壘教練由3A球隊支援，意外誕生可愛插曲。

大谷第4局敲出安打，上壘後再度將頭朝教練的方向一伸，但布里斯沒有回應，讓大谷尷尬笑了。

布里斯表示，「這是我第一場（大聯盟）比賽，我不知道他會這麼做，雖然有感覺到他要幹嘛，但有點來不及反應。」他表示，大谷當時的反應只是笑了笑，「如果再給我一次機會，我一定會回應他。」

It looks like Shohei Ohtani is missing Clayton McCullough at 1B already 💔

pic.twitter.com/Q5CUrn2cnq — Dodgers Nation (@DodgersNation) 2025年3月2日

此外，大谷翔平從天使轉戰道奇的第一年，就創下史無前例「50-50」紀錄，更幫助球隊成功贏得世界大賽 冠軍。對大谷翔平和球迷來說，2024年賽季可說是如夢似幻，但對於曾跟他並肩作戰6年的「神鱒」楚奧特（Mike Trout）來說，此情此景難免感到心情複雜。

近日，楚奧特在接受採訪時，被問及對於大谷首季加盟道奇即奪冠的看法，是否會成為激勵他的動力？他坦言：「當你看到前隊友離開後馬上奪得世界大賽冠軍，這總是有點難受。但我真的很替他高興，他為棒球這項運動的貢獻無與倫比，他的表現令人驚艷。看他打球真的是種享受，這一點無庸置疑。」