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MLB／大谷翔平Live BP暴力轟 熱身賽首戰要對菊池雄星

記者蘇志畬／即時報導
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大谷翔平。(美聯社)
大谷翔平。(美聯社)

道奇隊日本球星大谷翔平今天進行春訓第2次的實戰投打練習（Live BP），敲出飛行距離約426.5呎的全壘打，總教練羅伯茲（Dave Roberts）認為他已經進入比賽模式，安排熱身賽對上前東家天使隊。

根據日本媒體報導，大谷翔平今天第1輪打擊中，面對15球揮棒6次，敲出2支安打，包含1發全壘打與右外野安打；第2輪打擊則是面對22球揮棒8次，雖沒敲出安打，但第19球敲出強勁平飛球被外野手接殺，大谷翔平也為隊友鼓掌。

練習結束後，羅伯茲稱讚大谷的表現，「狀態真的很棒，在5、6個打席中面對2位投手，非常專注，大多數的球都能擊中球心，還打出全壘打，狀態真的很好。」

羅伯茲也透露，對上天使隊之戰將安排大谷翔平上場打擊，而當天天使隊預定先發投手正是來自日本的菊池雄星，將與花卷東高校學弟大谷交手。

今天在實戰打擊練習結束後，大谷翔平也進行跑壘訓練，採取左手貼在胸前、右手觸壘的奇特動作，原因是去年他在世界大賽盜壘導致左肩脫臼，季後接受治療，目前仍要避免再次受傷。

大谷翔平

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