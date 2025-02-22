閃電公布婚訊 佐佐木朗希：大谷一開始不太相信

佐佐木透過社群平台宣布婚訊。(路透資料照)

日本23歲旅美棒球好手佐佐木朗希 21日談到大谷翔平 及山本由伸聽到自己報告婚訊的反應時說，「他們都嚇了一跳，一開始都不太相信」。談到另一半，佐佐木說，是很溫柔的人。

日本TBS電視台報導，新加盟洛杉磯道奇隊的日本新生代巨投佐佐木透過社群平台宣布婚訊後，21日在球隊春訓地舉行的記者會上笑說，「今天上午」剛跟前輩隊友、30歲的大谷翔平及26歲的山本由伸報告婚訊，雖然他們一開始都不太相信，但之後都獲得兩位前輩的祝福。

佐佐木在記者會上談到另一半時說，「是很普通的人，也是很溫柔的人」。

談到公布婚訊的時機點，佐佐木說，「這是自己（挑戰）大聯盟的第一年，因為（接下來）會進入到實際賽事，我希望能在那之前跟大家報告這個消息」。

回想公布婚訊前的心情，佐佐木說，「因為自己在這裡說出來會緊張，當然會緊張，我還沒有跟很多人說這件事；當然緊張，日本那邊的人（因為時差）都還在睡覺」，一連說了3次緊張。

談到怎麼跟妻子相遇，佐佐木保密到家說「抱歉，不能透露」；被問到妻子怎麼稱呼自己，及自己最喜歡的手作料理，佐佐木說「就是叫我的名字（朗希）」、「我都愛吃」。

日媒Sponichi Annex報導，佐佐木過去上電視節目被問到喜歡什麼類型女性時曾這麼說，「在一起時不會玩手機的人」。

佐佐木稍早透過社群平台個人帳號發文表示，「謝謝大家一直以來的支持，我日前已跟普通女性結婚，雖然對在私生活及公領域的全新開始充滿期待與不安，但我們夫妻倆將攜手並進、一起努力，若能獲得大家溫暖守護，我們將不勝感激」，並附上一張兩頂道奇隊球帽並排照片。

日本球迷聞訊後紛紛留言表示，「太令人吃驚了」、「太過突然了吧」、「恭喜」、「23歲也太厲害」、「真假，現在的人動作也太快」。