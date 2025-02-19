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MLB／大谷合體山本、佐佐木 巨投合照驚見「小褲褲」透出

記者蘇志畬／綜合報導
大谷翔平(右起)、山本由伸與佐佐木朗希三日籍巨投合照，貼身球褲再次成為焦點。(取材自道奇官方X平台)
大谷翔平(右起)、山本由伸與佐佐木朗希三日籍巨投合照，貼身球褲再次成為焦點。(取材自道奇官方X平台)

美國職棒大聯盟道奇隊18日進行官方攝影日，為各個球員拍攝宣傳照，大谷翔平做出不少搞怪動作，模仿起大前輩野茂英雄的投球動作，還作勢折斷球棒，然而與山本由伸、佐佐木朗希的合照中，貼身的球褲再次成為焦點。

道奇隊官方社群平台放上攝影日的拍攝成果，其中大谷翔平拍照時，先預告說了一聲「Nomo（野茂）」，隨後模仿起他的招牌龍捲風式投球，攝影師看到大讚：「很漂亮。」

而在路透發布的拍攝照片中，大谷翔平更拿著斷成一半的球棒，擺出自己將球棒折斷的動作，這對過去場上鮮少有激烈動作的大谷來說也是罕見。

道奇隊也發布了一張大谷翔平與山本由伸、佐佐木朗希的合照，並以「Triple threat（三重威脅）」作為註解，也預告今年球季這兩位投手及一位投打二刀流的連線精采可期。

不過球迷焦點反而放在三人的球褲上，因為去年球員球褲過於透明的問題，在今年據說獲得改善，然而照片中球褲內的衣著形狀、顏色依舊透出，讓球迷紛紛說：「根本沒改善吧。」

小熊隊宣布，日籍左投今永昇太將扛起在東京的海外開幕戰先發，加上道奇隊先前已宣告由山本由伸擔任，將創下史上首次兩位日本投手在大聯盟開幕戰同場登板。這也代表大谷翔平將連續兩年的第1個打席都面對日本投手，去年道奇隊在南韓的海外開幕戰，教士隊是由達比修有擔任先發，當時對戰2打數1安打，而大谷翔平去年面對今永的5打席沒有敲出過安打，被完全壓制。

大谷翔平拍攝搞怪宣傳照。(美聯社)
大谷翔平拍攝搞怪宣傳照。(美聯社)

大谷翔平 道奇 佐佐木朗希

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