我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大S追思會落幕 小S心痛發全黑圖「代表徐家致謝」

華府軍機撞客機空難 官員：直升機部分高度數據恐有誤

MLB／不想設誰為緊急聯絡人？ 大谷、山本互選

記者陳宛晶／綜合報導
道奇官方X公布三位日籍強投合照，左起佐佐木朗希、山本由伸、大谷翔平。(取材自道奇官方X平台)
道奇官方X公布三位日籍強投合照，左起佐佐木朗希、山本由伸、大谷翔平。(取材自道奇官方X平台)

道奇隊官方X帳號14日發布一支有趣的影片，詢問選手「不想將哪位隊友設為緊急聯絡人？」大谷翔平、山本由伸的答案是彼此，內野老將羅哈斯（Miguel Rojas）也選擇山本，爆料他去年在球隊群組沒回過任何訊息。

這支影片的開頭就是山本與大谷，山本回答最不想將大谷設為緊急聯絡人，原因是「我不覺得在我真正有危險時，他會回應我的電話」；大谷則是先確認：「由伸說我嗎？」得到肯定的答案後，頭一歪、嘴一撇說：「那我就是由伸」。

多數球員的選擇輯，都是與回訊息的頻率有關，像羅哈斯選擇山本就說：「因為去年在球隊群組裡，他沒回過任何訊息。」

佐佐木朗希回答「Kike（Kike Hernandez）」後，就從鏡頭飄走，並未給出解釋；帕赫斯（Andy Pages）選擇佐佐木朗希，他說：「因為我們還不認識彼此」。

貝茲（Mookie Betts）選擇克蕭（Clayton Kershaw），原因是他有太多小孩要顧，可能沒救去救自己。

道奇官方X帳號14日還公布一張三位日籍強投在置物櫃前合影照片，一字排開佐佐木朗希、山本由伸、大谷翔平，合照陣容星度超高，引起球迷熱議。

佐佐木朗希 大谷翔平 道奇

上一則

MLB／山本由伸春訓實戰對5人投4K 狀態好到球迷讚噁心

下一則

NBA／告別公鹿 米道頓發文感謝：讓我從交易品變全明星

延伸閱讀

MLB／山本由伸春訓實戰對5人投4K 狀態好到球迷讚噁心

MLB／山本由伸春訓實戰對5人投4K 狀態好到球迷讚噁心
MLB／搶人大戰屢輸道奇 洋基總管：因為他們有大谷

MLB／搶人大戰屢輸道奇 洋基總管：因為他們有大谷
MLB百大球員／日本5人上榜 大谷翔平名列榜首

MLB百大球員／日本5人上榜 大谷翔平名列榜首
MLB／道奇東京開幕戰 山本由伸、佐佐木朗希擔任先發

MLB／道奇東京開幕戰 山本由伸、佐佐木朗希擔任先發

熱門新聞

世界乒乓球職業大聯盟（WTT）新加坡大滿貫賽，林詩棟獲得男單冠軍。（新華社）

WTT新加坡大滿貫賽孫穎莎奪魁 19歲林詩棟登世界第1

2025-02-09 10:20
老鷹隊在本屆超級盃賽事中「甜蜜復仇」，最終以40：22拿下，粉碎酋長隊挑戰NFL史上首支三連霸球隊的美夢。(美聯社)

超級盃／40：22 老鷹封王 酋長3連霸夢碎

2025-02-09 22:18
老鷹明星跑鋒巴克利。(美聯社)

超級盃／獨家分析…酋長超強防守拚3連霸 老鷹進化要復仇

2025-02-09 19:00
台灣拳擊女將林郁婷去年在巴黎奧運女子拳擊57公斤級賽事勇奪金牌。路透

不滿國際奧會允許林郁婷和克莉芙參賽 國際拳總將提訴訟

2025-02-10 12:24
美國網球新星高芙（Coco Gauff）是2024年收入最高的女性運動員，收入為3040萬美元，但全球收入最高百大運動員最低門檻為3750萬美元，高芙還差逾700萬美元才能擠進百大。(新華社)

全球收入最高100運動員 C羅蟬聯榜首 女性全落榜

2025-02-12 18:03
費城老鷹隊以40：22擊敗堪薩斯市酋長隊，奪下隊史第2座超級盃，酋長無緣成為史上首支3連霸球隊。(美聯社)

超級盃／前年不敵酋長…老鷹攻守俱佳 寫甜蜜復仇劇本

2025-02-10 00:00

超人氣

更多 >
屋主別忘了…報稅可享減免的7項支出

屋主別忘了…報稅可享減免的7項支出
Lisa罕見合體媽媽 最美「白蓮花」情人節曼谷首映

Lisa罕見合體媽媽 最美「白蓮花」情人節曼谷首映
川普首波大裁員 教部等6聯邦機關開鍘 影響20萬人

川普首波大裁員 教部等6聯邦機關開鍘 影響20萬人
專家分析川普「對等關稅」對這些國家的產品打擊最重

專家分析川普「對等關稅」對這些國家的產品打擊最重
馬斯克率領的政府效率部成員 都有哪些人？

馬斯克率領的政府效率部成員 都有哪些人？