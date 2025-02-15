我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府軍機撞客機空難 官員：直升機部分高度數據恐有誤

避開愚人節 川普：最快4月2日對汽車徵收關稅

MLB／搶人大戰屢輸道奇 洋基總管：因為他們有大谷

記者陳宛晶／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
道奇隊近兩年在自由市場大獲全勝，大谷的招募功不可沒。（美聯社）
道奇隊近兩年在自由市場大獲全勝，大谷的招募功不可沒。（美聯社）

道奇隊近兩年在自由市場大獲全勝，昔日「邪惡帝國」洋基隊的丰采不再，總管凱許曼（Brian Cashman）14日受訪談到洋基在競爭球星上為何不如道奇，其中一點指出：「道奇擁有一位出色的招募者，就是大谷翔平。」

洋基上個冬天競爭山本由伸失利，這個冬天也搶輸佐佐木朗希，兩人最終都回應大谷的招募，向道奇靠攏；在索托（Juan Soto）爭奪戰上，也在競價上輸給大都會隊。

凱許曼接受媒體聯訪，記者提到洋基已經不再是大聯盟第一豪門，凱許曼先是點出，還有許多球隊像是光芒、金鶯隊，都不是靠砸錢成為具備季後賽實力的球隊，「攀上頂峰有許多不同的方式，最終重要的是在10月贏球。」然而道奇正是最終在10月贏球的球隊。

凱許曼表示，補強並非比較誰花的錢多，而是找到方法構築一支有競爭力的球隊，「像是業餘選秀、海外球探、球員發展、釋出名單、小聯盟及自由球員簽約都是管道。」他坦言：「道奇將標準拉得很高，他們是衛冕冠軍，做了很多很棒的補強，作為對手，你必須自省有什麼是我們沒有做到，或是做得不夠好的。」

洋基過去曾在競逐日本球員上搶下田中將大，嘗過日本市場的甜頭，但近年在爭取日本球星上屢戰屢敗，大谷、山本、佐佐木全數投入道奇麾下。

凱許曼表示，球隊付出許多努力，近年爭取山本、佐佐木等人，洋基都有進入面談階段，「這已經是榮耀，因為並不是所有球隊都有這樣的機會，我們只是最終差了一點點。」他說：「我們必須繼續努力，試著找出方法讓洋基成為他們最想去的球隊。」他不諱言：「道奇在確保這些選手、讓他們想來這件事上做得很棒，他們顯然擁有一位很棒的招募者，就是大谷翔平，他為道奇創造了『主場優勢』。」

凱許曼也指出，洛杉磯或許對日本球員來說具有地理優勢，但洋基隊史包括田中將大、松井秀喜、鈴木一朗、黑田博樹等人，也能證明他們很享受在紐約打球的時光。

道奇 洋基 日本

上一則

MLB／生菜刺穿食道 道奇投手還原恐怖經歷「我可能撐不過那一晚」

延伸閱讀

MLB百大球員／日本5人上榜 大谷翔平名列榜首

MLB百大球員／日本5人上榜 大谷翔平名列榜首
MLB／道奇東京開幕戰 山本由伸、佐佐木朗希擔任先發

MLB／道奇東京開幕戰 山本由伸、佐佐木朗希擔任先發
MLB／佐佐木朗希英文超好不需翻譯 道奇隊友也震驚

MLB／佐佐木朗希英文超好不需翻譯 道奇隊友也震驚
MLB／大谷翔平商業代言7000萬元全球第四 僅次3運動巨星

MLB／大谷翔平商業代言7000萬元全球第四 僅次3運動巨星

熱門新聞

世界乒乓球職業大聯盟（WTT）新加坡大滿貫賽，林詩棟獲得男單冠軍。（新華社）

WTT新加坡大滿貫賽孫穎莎奪魁 19歲林詩棟登世界第1

2025-02-09 10:20
老鷹隊在本屆超級盃賽事中「甜蜜復仇」，最終以40：22拿下，粉碎酋長隊挑戰NFL史上首支三連霸球隊的美夢。(美聯社)

超級盃／40：22 老鷹封王 酋長3連霸夢碎

2025-02-09 22:18
老鷹明星跑鋒巴克利。(美聯社)

超級盃／獨家分析…酋長超強防守拚3連霸 老鷹進化要復仇

2025-02-09 19:00
台灣拳擊女將林郁婷去年在巴黎奧運女子拳擊57公斤級賽事勇奪金牌。路透

不滿國際奧會允許林郁婷和克莉芙參賽 國際拳總將提訴訟

2025-02-10 12:24
美國網球新星高芙（Coco Gauff）是2024年收入最高的女性運動員，收入為3040萬美元，但全球收入最高百大運動員最低門檻為3750萬美元，高芙還差逾700萬美元才能擠進百大。(新華社)

全球收入最高100運動員 C羅蟬聯榜首 女性全落榜

2025-02-12 18:03
費城老鷹隊以40：22擊敗堪薩斯市酋長隊，奪下隊史第2座超級盃，酋長無緣成為史上首支3連霸球隊。(美聯社)

超級盃／前年不敵酋長…老鷹攻守俱佳 寫甜蜜復仇劇本

2025-02-10 00:00

超人氣

更多 >
屋主別忘了…報稅可享減免的7項支出

屋主別忘了…報稅可享減免的7項支出
Lisa罕見合體媽媽 最美「白蓮花」情人節曼谷首映

Lisa罕見合體媽媽 最美「白蓮花」情人節曼谷首映
川普首波大裁員 教部等6聯邦機關開鍘 影響20萬人

川普首波大裁員 教部等6聯邦機關開鍘 影響20萬人
專家分析川普「對等關稅」對這些國家的產品打擊最重

專家分析川普「對等關稅」對這些國家的產品打擊最重
馬斯克率領的政府效率部成員 都有哪些人？

馬斯克率領的政府效率部成員 都有哪些人？