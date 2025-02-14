MLB／生菜刺穿食道 道奇投手還原恐怖經歷「我可能撐不過那一晚」

梅伊。(路透)

道奇 隊投手梅伊（Dustin May）去年因食道撕裂動刀，罕見傷勢曾引起討論，他在今天首度還原受傷經過，僅僅一口沙拉，讓他感受到生命有多脆弱，「我有可能撐不過那一晚。」

梅伊2023年7月進行TJ韌帶置換手術，原本去年球季就要復出，2024年7月復健課程已近尾聲，他即將前往小聯盟投復健賽，然而7月10日在春訓基地做完復健治療後，晚餐點了一盤沙拉，他吃了一口感覺生菜卡在喉嚨裡，趕緊再喝一口水，然後感覺事情越來越不對勁。

梅伊回想當時，15分鐘左右的時間裡，他感覺自己的喉嚨、胃部都極度疼痛，當疼痛消失後，他照常回到家中，「我不是容易緊張的人，我那時覺得已經沒事了，不需要做任何事。」但他的太太相當謹慎，建議他還是到急診室檢查，結果電腦斷層掃描一照，發現這片生菜已經刺穿了他的食道。

梅伊形容那是一起「完全奇怪」、「改變人生」的意外，他說：「當時狀況確實很緊急，那不是常見的手術，如果沒有動刀，我可能撐不過那一晚。」

「非常令人沮喪，你無法預期、也無從預防。」梅伊說：「這件事不在我的2024年賓果卡上。」因為這次手術，他的胸前到腹部的位置多了一道手術疤痕，他的手肘復健還沒完成，又開始了另一段長達6個月的復健時程。

梅伊表示，這件事讓自己對於人生有了不同的觀點，體悟人生可能在一秒內就因為與棒球無關的事情改變，「這真的令人感到恐懼。」