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MLB／投手大谷復出不投復健賽 只因打者翔平太重要

記者蘇志畬／即時報導
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大谷翔平。(美聯社)
大谷翔平。(美聯社)

道奇隊日本球星大谷翔平今年將重拾投打二刀流，然而要到5月才會再現，也讓道奇隊預計採取特殊安排，投手大谷不會到小聯盟投復健賽，而是經過Live BP後就直接登板，只因打者翔平太重要了。

日本媒體「體育報知」訪問道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts），羅伯茲指出，大谷翔平不會到小聯盟投球，在以投手復出前，會先跟大聯盟打者進行實戰投打對決。

大谷翔平因2023年的手肘手術關係，到今年才復健完畢，但考量到要讓他一路投到季後賽，羅伯茲過去曾點出，大谷翔平要到5月才會開始在大聯盟登板。

然而3月道奇隊就要與小熊隊在日本進行海外開幕戰，以大谷翔平去年打出54轟、130分打點的能力，球隊自然希望打者翔平從開幕一路打到底，若要因復健賽到小聯盟投球，反而會缺席幾場大聯盟的比賽。

因此道奇隊的計畫有別於一般投手先到小聯盟投復健賽再登板，而是讓大谷跟隨大聯盟球隊行動，也同時進行投球實戰演練。

大谷翔平今天也在道奇春訓基地進行自主練習，先以加重球進行熱身後，進行約50公尺距離的傳接球，隨後以捕手蹲坐的方式投了20球左右，期間每一球都有球團人員錄影紀錄。

特別的是，大谷翔平的投球姿勢似乎有微調，有球迷發現，相較以往的揮臂動作，大谷翔平的投球手肘更平行於肩膀，似乎正在進行新的調整。

大谷翔平 道奇

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