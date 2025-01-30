我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金磚國家挑戰美元？川普重申：將面臨100%關稅

反制DeepSeek 美議員籲收緊輝達H20晶片出口限制

MLB／上季年薪僅次大谷 薛則1年1550萬元轉戰藍鳥

記者陳宛晶／綜合報導
薛則將加入藍鳥隊。(美聯社)
薛則將加入藍鳥隊。(美聯社)

40歲三屆塞揚名投薛則（Max Scherzer）確定新東家，以一年1550萬美元合約加入藍鳥隊，將在多倫多展開他的第18年大聯盟生涯。

薛則生涯已累積216勝，去年效力遊騎兵隊年薪4333萬美元，全大聯盟僅次於道奇大谷翔平的7000萬美元，但受到傷勢問題影響，全季只留下9場、43.1局出賽，取得2勝4敗、防禦率3.95，有40次三振、10次保送，帶著未知數進入自由市場。

藍鳥在這個冬天成為陪榜專家，陸續在競逐索托（Juan Soto）、柏恩斯（Corbin Burnes）、佐佐木朗希（Roki Sasaki）的過程中失利，終於開始展現補強成果，繼延攬外野砲桑坦德（Anthony Santander）後，再收下一位老資歷的先發投手。

薛則的加入為藍鳥先發輪值增添深度，加上34歲高斯曼（Kevin Gausman）、35歲巴塞特（Chris Bassitt）、 30歲貝里歐斯（José Berríos）等人，4人合計大聯盟資歷48季、7109局；5號先發預計會是法蘭西斯（Bowden Francis）或羅德里奎茲（Yariel Rodríguez），將是藍鳥輪值裡僅有不滿30歲的成員。

佐佐木朗希 大谷翔平 道奇

上一則

NBA／湖人賞巫師16連敗 布朗尼被喊MVP

延伸閱讀

MLB／水原一平哭照顧大谷害他欠債求減刑 檢方反擊：連房租都偷錢

MLB／水原一平哭照顧大谷害他欠債求減刑 檢方反擊：連房租都偷錢
MLB／大谷英文致詞影片驚豔粉絲 感謝「美麗妻子」相伴

MLB／大谷英文致詞影片驚豔粉絲 感謝「美麗妻子」相伴
MLB／大谷翔平二刀流推測數據 完成「30-30」加9場勝投

MLB／大谷翔平二刀流推測數據 完成「30-30」加9場勝投
MLB／佐佐木朗希被預言K功出色 官網形容「三振藝術家」

MLB／佐佐木朗希被預言K功出色 官網形容「三振藝術家」

熱門新聞

（取自微博）

冬季極限運動會 谷愛凌摔倒傷退「已不能走路」

2025-01-25 16:34
勇士隊柯瑞(右)對決雷霆隊亞歷山大。(路透)

NBA／亞歷山大砍52分雷霆還是輸 柯瑞睡半場甦醒勇士逆轉勝

2025-01-30 01:10
莎芭蓮卡無緣在澳洲網球公開賽完成三連霸偉業，摔爛自己的球拍。（美聯社）

澳網／3連霸夢碎摔爛球拍 莎芭蓮卡傲嬌喊話：都是你們錯

2025-01-25 11:23
（取自微博）

全紅嬋返鄉過年遭狂熱民眾圍堵 疾呼｢理智一點｣

2025-01-29 11:14
中國隊選手王楚欽（左）與孫穎莎在混合雙打比賽中。（中新社）

治理飯圈 中國乒乓球隊解散粉絲群…王楚欽孫穎莎表態了

2025-01-25 08:56
謝淑薇組合在澳網拿下女雙亞軍。（美聯社）

澳網／頒獎典禮拿錯獎盤 謝淑薇坦言不開心：希望下次能拿大獎盃

2025-01-26 03:00

超人氣

更多 >
這3種被低估的魚 海鮮市場老闆：應多吃

這3種被低估的魚 海鮮市場老闆：應多吃
花滑新星Edward Zhou、Angela Yang 搭上死亡班機

花滑新星Edward Zhou、Angela Yang 搭上死亡班機
川普證實撞機67人全罹難 暗示或與FAA「多元雇用」有關

川普證實撞機67人全罹難 暗示或與FAA「多元雇用」有關
撞機初步報告曝光 1管制員同時指揮客機直升機「不正常」

撞機初步報告曝光 1管制員同時指揮客機直升機「不正常」
DC空難前 華人機長在LAX上空遭遇類似狀況

DC空難前 華人機長在LAX上空遭遇類似狀況