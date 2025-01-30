MLB／水原一平哭照顧大谷害他欠債求減刑 檢方反擊：連房租都偷錢

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平的前翻譯水原一平。(路透)

水原一平竊案將在美國時間2月6日開庭量刑，而他日前透過律師以「賭博成癮」及「悔過」為由爭取減刑為18個月，但根據ESPN報導，聯邦法院檢察官認為並無證據顯示水原在竊取大谷翔平 帳戶前已賭博成癮，且在他第一次偷錢時，帳戶裡其實還有足以還債的金額。

水原藉翻譯職務之便，從大谷翔平帳戶裡盜取1700萬美元，共24次假扮大谷本人向銀行申請轉帳，檢方建議判處4年9個月刑期，水原方則爭取18個月。

水原向法官提出的信件中將自己描述為苦命勞工 ，全天候照顧大谷翔平起居，但並未得到相對應的薪水，反而為了照顧大谷，像是必須住在離他較近的地方，種種開銷讓他欠下大筆債務，自己不得已才被迫透過賭博還債，也因此對賭博產生嚴重依賴。

ESPN今天報導指出，檢方對於水原的聲明提出反擊，首先是調閱全美30家合法賭場的資料，僅找到水原在2008年在一家賭場下注200美元，而他在2018年於博奕網站FanDuel註冊帳號，但從未下注，並無足夠證據他早已賭博成癮；他在2023年開始於DraftKings投注，當時已是開始竊取大谷金錢之後。

此外，檢方認為，水原並非在累積龐大債務後才開始偷錢，他第一次動用大谷帳戶時轉出4萬美元，而水原當時的支票 帳戶仍有3萬4000美元以上，且一直都是大量餘額的狀態，2024年3月時餘額超過19萬5000美元。檢方認為，他一開始有能力用自己的錢還債，卻選擇偷大谷的錢。

水原聲稱為了照顧大谷必須住在離他近的地方，加上在日本的房租，導致債務累積，檢方也提出帳單表明並非事實，水原是在大谷不知情的情況下使用大谷的簽帳金融卡支付房租，實際上他並無任何開銷，沒有車貸、沒有卡債或任何租賃費用，就連車都是開大谷給的保時捷。