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MLB／我是世界第二有名投手 包爾：排在大谷翔平後面

記者蘇志畬／即時報導
包爾。(美聯社)
包爾。(美聯社)

美國職棒大聯盟道奇隊日本球星大谷翔平的知名度眾所周知，就連自信滿滿的前道奇隊投手包爾（Trevor Bauer）也自歎不如，當有人稱讚包爾世界第一知名時，包爾說：「我是第二，排在大谷翔平後面。」

一位專門追蹤大聯盟消息的Blogger克拉克（Dan Clark）日前在個人X上發表言論，認為要不是因為媒體的報導影響，包爾今天會是全球最知名的投手，「他在日本、墨西哥都深受喜愛，在美國依舊有大批支持者。」

包爾本人看到後親自回覆，自己的全球知名度要排在大谷翔平後面，「我認為美國沒有人能夠理解他是多大的全球巨星，但我要擊敗其他人是沒有問題，就連大聯盟單一球隊的每日觀看數都不如我的YouTube頻道，這還已經算進他們的串流、電視數據。」

包爾對於運動科學十分熱衷，常常在個人社群平台拍攝影片分享相關知識，或是自己的投球經驗談，目前他的YouTube頻道已有92.8萬位訂閱者，道奇隊的官方YouTube頻道則是38.6萬位訂閱者。

包爾後續也補充，他認為自己是這個地球上最具知識的投手，「我也是地球上前10名的投手，願意無薪打球，這代表球隊可以用0元就獲得具有一年5000萬美元等級的投手，然而因為某人明顯說了一次關於我的謊言，我就沒辦法回去工作，這個荒謬程度超越想像。」

有人問他是否還能解決大聯盟打者？包爾回應：「地球上大概有20名打者對我來說是有競爭力，其他我都輕鬆應付。」

曾拿下塞揚獎的包爾因涉及與多名女性性暴力案有關，未能獲得大聯盟球隊合約，日前日本職棒橫濱隊正式宣布簽回包爾（Trevor Bauer），據報導，包含薪資與激勵獎金在內，包爾的單年合約總價高達9億日圓（約新台幣1.97億）。

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