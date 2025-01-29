MLB／對佐佐木朗希實力有信心 日職監督仍點出1大隱憂

「令和怪物」佐佐木朗希日前確定加盟道奇隊。（路透）

「令和怪物」佐佐木朗希 日前確定加盟道奇 隊，日職橫濱DeNA隊名將野村弘樹和前養樂多監督真中滿，針對佐佐木首年表現進行預測。

佐佐木過去在日職習慣六人先發輪值，野村弘樹在電視節目中提到，道奇的環境有助於佐佐木成長，六人輪值正是一大優勢，「加盟道奇對佐佐木來說是好選擇，畢竟隊中已有山本由伸和大谷翔平，還有強大輪值陣容。這種環境下，他應該能維持節奏。」真中滿則提出隱憂：「最令人擔心的還是他能否投完整季，在日本 時他沒有全年出賽的紀錄，這點讓人有點擔心。」

不過真中滿對佐佐木的實力很有信心，「他的直球和指叉球都是世界級水準，一定能在大聯盟立足。雖然合約顯示他將從小聯盟開始，但應該很快就能升上大聯盟並站穩。」

另外，執掌羅德隊兵符的井口資仁近日在也在節目中談及前愛徒佐佐木朗希，深入分析這位日本棒球天才投手的挑戰大聯盟之路，以及未來的發展方向。

井口資仁在節目中指出，佐佐木朗希在心理素質上非常適合挑戰大聯盟，但他也認為僅依賴速球和指叉球難以在大聯盟立足，「大聯盟的打者水準極高，朗希必須進一步磨練滑球。他目前正在向達比修有學習滑球的技巧，如果能成功融合自身的風格，他將成為更出色的投手。」

此外，井口強調佐佐木朗希在比賽中的主動性和研究精神。他表示：「朗希非常積極，總是向優秀的球員請教。他已經具備了與教練團對話並表達自己需求的能力，這在大聯盟環境中非常重要，因為沒有人會主動指導你。」

佐佐木朗希在加盟羅德的第一年曾設定目標為「塞揚獎」，這表明他從一開始就希望成為世界最佳投手之一。井口資仁透露：「他早在日本職棒第一年就將成為世界頂級投手作為目標，塞揚獎對他來說是最高的榮耀。」